Белоус: «Слуцкий хорошо играет против „Спартака“ во главе любого клуба»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (0:2).

«Спартак» в матче с «Рубином» убогое впечатление произвел. Ни тренерской мысли, ни сыгранности, ни «мессия» Промес не помог. Все думали, что он сейчас придет и сразу станет всех рвать. Ничего подобного не произошло. А «Рубин», наоборот, очень понравился. Какую бы команду ни тренировал Слуцкий, он всегда здорово играл с ней против «Спартака».