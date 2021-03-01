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Белоус: «Слуцкий хорошо играет против „Спартака“ во главе любого клуба»

01 марта 2021, 12:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Известный футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (0:2).

«Спартак» в матче с «Рубином» убогое впечатление произвел. Ни тренерской мысли, ни сыгранности, ни «мессия» Промес не помог. Все думали, что он сейчас придет и сразу станет всех рвать. Ничего подобного не произошло. А «Рубин», наоборот, очень понравился. Какую бы команду ни тренировал Слуцкий, он всегда здорово играл с ней против «Спартака».

Кстати, когда я его в 2005 году назначил главным тренером ФК «Москва», первый же матч Леонида Викторовича был с «красно-белыми» — 3:1 выиграли. В этот раз тоже отлично игру выстроил. Выделялся Кварацхелия. По мне, это игрок международного уровня, который может усилить не только любой российский клуб, но и европейский.

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Супервайзер
Супервайзер
01 марта в 16:35
    Futurista
    Futurista
    01 марта в 13:05, ред.
    Толку то от этого?)...со Спартаком играет...другим потом сливает)...да и где всегда то?...в сентябре Спартаку проиграл с таким же счетом...
    shlomo
    shlomo
    01 марта в 12:39, ред.
    Когда один из самых именитых тренеров страны подписал в Казани пятилетний контракт, то предупредил болельщиков, что он "не Дед Мороз"....конечно "не Дед Мороз", но то как сейчас поставлена игра в Казани многим надо взять на вооружение...уже во время сборов в товарищеских матчах с участием казанцев в Турции было видно что команда перестраивается в игру на атаку ( и это всегда было град голов..... казанцы забили 18 мячей, пропустили тоже немало и играли очень зрелищно)....Слуцкий и Сайманов говорили, что в Рубине на этот сезон нет официальной задачи по месту в таблице (хотя при этом в клубе все-таки говорят о еврокубках и хотят занять место в пятерке, от которой казанцы ПОКА отстают.... пожелаю тренеру и клубу успехов и пусть все у них получится....
    Ironigor
    Ironigor
    01 марта в 12:27
    Лёня очень хороший российский тренер !!! ЦСКА локти кусает что такого тренера отпустили . А сейчас приходится питаться одной бульбой !!! Лёне желаю добиться больших успехов в России и Европе с любой командой которую будет тренировать!!! Всем добра !!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    01 марта в 12:22
    Да он просто монстр!
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