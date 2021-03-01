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Белоус: «Видно, что Семак пытается экспериментировать»

01 марта 2021, 11:21

Известный футбольный функционер Юрий Белоус оценил выступление «Зенита» после возобновления сезона в РПЛ.

«Зенит» на сборах хорошо смотрелся. Сыгранно. Но потом получил травму Азмун. Жаль, что он и с «Ростовом» до конца не доиграл. С ним атакующий потенциал «Зенита» выглядит гораздо интереснее. У главного тренера еще много работы. Видно, что Семак пытается экспериментировать. В том числе со стандартами, с подачей угловых. Результата от этого пока ноль, тем не менее попытки есть. Плюс надо учитывать большое количество травмированных. В частности Малком, когда здоров, тоже здорово влияет на линию атаки «Зенита». В общем, петербуржцам есть за счет чего усилить игру.

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David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 марта в 14:42
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 марта в 14:32
Серёжа в детстве....
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 марта в 12:12
    Аксинья
    Аксинья
    01 марта в 12:12
    Зачем еще новые эксперементы когда есть хорошо наигранная стратегия : Ракицкий - заброс на Дзюбу - а там на кого отскочит...
    Ironigor
    Ironigor
    01 марта в 12:08
    Я думаю в игре с Рубином не стоит ставить эксперименты, это не та команда с кем можно ставить какие-то эксперименты !!! Факты на лицо .
    ДСА
    ДСА
    01 марта в 12:07
    Нужно результат давать, а не экспериментировать.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 марта в 12:03
    Как не крути, а Зенит - главный претендент на чемпионство . В Питере подобрался самый сильный состав, и несмотря на некоторые редкие сбои, шансы на чемпионство у Зенита самые большие. Учитывая нестабильность конкурентов , шансы эти будут возрастать с каждым последующим туром. Борьба будет скорее всего только за второе место.....ну и в арьергарде ожидается очень жаркая битва.
    Всем здоровья.
    ОПС
    ОПС
    01 марта в 11:28
    Эксперимент, конечно, хорошо. Был бы толк.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    01 марта в 11:27
    Зенит всегда весной начинает не очень...
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