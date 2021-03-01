Белоус: «Видно, что Семак пытается экспериментировать»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус оценил выступление «Зенита» после возобновления сезона в РПЛ .

«Зенит» на сборах хорошо смотрелся. Сыгранно. Но потом получил травму Азмун. Жаль, что он и с «Ростовом» до конца не доиграл. С ним атакующий потенциал «Зенита» выглядит гораздо интереснее. У главного тренера еще много работы. Видно, что Семак пытается экспериментировать. В том числе со стандартами, с подачей угловых. Результата от этого пока ноль, тем не менее попытки есть. Плюс надо учитывать большое количество травмированных. В частности Малком, когда здоров, тоже здорово влияет на линию атаки «Зенита». В общем, петербуржцам есть за счет чего усилить игру.