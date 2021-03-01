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Евсеев: «Для нашего чемпионата Промес статусный игрок»

01 марта 2021, 11:50

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал возвращение нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

«Спартак» на флажке купил Промеса, практически всю зимнюю паузу разговоры шли только об этом. Переговоры были непростыми, но увенчались успехом.

Не разделяю скепсис: для нашего чемпионата Промес статусный игрок, выигрывал для «Спартака» чемпионство. Да, не стал моложе, но стал опытнее. Будет показывать тот футбол, который от него ждут. Он играл у Карреры и в схеме «5-3-2», и в схеме «4-3-3», так что ему несложно действовать и вторым форвардом, и в оттяжке. С «Рубином» «Спартак» играл «4-2-3-1», Промес сыграл слева, на любимой позиции.

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Все комментарии
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Ironigor (раскрыть)
01 марта в 22:11
Надо было указывать где смеяться, если в месте про бога Гваделупы, то так себе юмор. Ребёнок 12 лет может и заржёт от такого. И вот в том то и проблемы в стране, что масса не знает как работать, а всё-таки занимаются не своим делом.
Ironigor
Ironigor ответ DEIVID_1 (раскрыть)
01 марта в 21:53
Друг , я уже не знаю как работать, Сникерс тебе в помощь. С юмором тебя !!! Будь здоров!!!
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Ironigor (раскрыть)
01 марта в 21:40
Причём тут Гваделупа? Он в РПЛ себе репутацию сделал и уезжал в Севилью как звезда российского чемпионата.
Ironigor
Ironigor ответ DEIVID_1 (раскрыть)
01 марта в 20:11
Да , а ещё в чемпионате Гвателупы его назвать богом и царём кожаного мяча !!!
Ironigor
Ironigor ответ DEIVID_1 (раскрыть)
01 марта в 20:06
Ты Победил , объявляю тебя чемпионом !!!
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Ironigor (раскрыть)
01 марта в 17:47
А какое отношение статус РПЛ имеет отношение к другим чемпионатам? Статус звезды, топа в нашем чемпионате ничего не значит в других лигах. Для нашего слабого чемпионата Промес топ игрок.
Ironigor
Ironigor ответ DEIVID_1 (раскрыть)
01 марта в 15:37
Дружище не хочу с тобой спорить, просто видимо ты мой первый посыл не понял , а Евсеев как тренер мне нравится, но его высказывания для меня не авторитет. Я предлагаю уважать друг друга. И не бычиться , если у нас в чем-то не совпадает наше мнение . Всем добра !!!
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Ironigor (раскрыть)
01 марта в 13:58
А причём тут Европа, если Евсеев говорит, что он для нашего чемпионата статусный игрок?
112910415
112910415
01 марта в 13:34
Квинси отработает все авансы - на радость друзьям и к огорчению недругов !
Ironigor
Ironigor ответ DEIVID_1 (раскрыть)
01 марта в 13:02
Дружище , а что тебя так возмутило, что мы не Европа ??? Или просто поспорить???
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
01 марта в 12:44
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 марта в 12:39
Промес пришел в совершенно другую команду, объективно отличную от другой, которую он покидал, уезжая в Испанию. Освоится с новой схемой и новыми партнерами нужно время:
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Ironigor (раскрыть)
01 марта в 12:39
Так для нашего чемпионата.
Причём тут Европа?
Ironigor
Ironigor
01 марта в 12:17
А статус Промеса в чём заключается??? В Европе про его статус видимо ничего и не знают ?! На вряд-ли зная в Европе что он статусный отпустили бы в Спартак !!! Всем добра !!!
STVA 1
STVA 1 ответ Cat01 (раскрыть)
01 марта в 12:09
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    01 марта в 12:09
    Пока нечего не показал!
    Romkurch
    Romkurch
    01 марта в 12:08
    Полный бред.
    ДАША Д
    ДАША Д
    01 марта в 12:08
    А результата как не было, так пока и нет.
    Cat01
    Cat01
    01 марта в 11:56
    Таких игроков у нас куча
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