Глушаков: «В „Химках“ нет Криштиану Роналду, но зато есть коллектив»

Хавбек «Химок» рассуждает об игре команды в текущем чемпионате России.

Сейчас исправляем ошибки и показываем это в чемпионате. Посматриваем в таблицу, но дышать легче, чем в то время, когда были в зоне вылета.

Сейчас почувствовали уверенность. Жаль, что подвел Кубок России, но это бывает. Важно быть физически готовым. Мы много бегаем и добиваемся результата. У нас нет индивидуальностей (как Криштиану Роналду), но зато есть команда, костяк, коллектив.