Глушаков: «В „Химках“ нет Криштиану Роналду, но зато есть коллектив»

Хавбек «Химок» Денис Глушаков рассуждает об игре команды в текущем чемпионате России.
Сейчас исправляем ошибки и показываем это в чемпионате. Посматриваем в таблицу, но дышать легче, чем в то время, когда были в зоне вылета.
Сейчас почувствовали уверенность. Жаль, что подвел Кубок России, но это бывает. Важно быть физически готовым. Мы много бегаем и добиваемся результата. У нас нет индивидуальностей (как Криштиану Роналду), но зато есть команда, костяк, коллектив.
Вот что таблица животворящая делает:
Исправляем мы ошибки,
Много бегаем пешком,
Шансы в Лиге наши зыбки,
Мы исправим их потом.
Задыхаемся при беге,
Но в таблицу посмотрев,
Успокоились коллеги,
Отдышались, присмирев.
Жаль продули этот Кубок,
Но ведь это не в пердив!
Нет Роналду, стиснем зубы:
Есть костяк, есть коллектив!
Вот что таблица животворящая делает:
Исправляем мы ошибки,
Много бегаем пешком,
Шансы в Лиге наши зыбки,
Мы исправим их потом.
Задыхаемся при беге,
Но в таблицу посмотрев,
Успокоились коллеги,
Отдышались, присмирев.
Жаль продули этот Кубок,
Но ведь это не в пердив!
Нет Роналду, стиснем зубы:
Есть костяк, есть коллектив!