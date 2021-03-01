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Глушаков: «В „Химках“ нет Криштиану Роналду, но зато есть коллектив»

01 марта 2021, 22:48

Хавбек «Химок» Денис Глушаков рассуждает об игре команды в текущем чемпионате России.

Сейчас исправляем ошибки и показываем это в чемпионате. Посматриваем в таблицу, но дышать легче, чем в то время, когда были в зоне вылета.

Сейчас почувствовали уверенность. Жаль, что подвел Кубок России, но это бывает. Важно быть физически готовым. Мы много бегаем и добиваемся результата. У нас нет индивидуальностей (как Криштиану Роналду), но зато есть команда, костяк, коллектив.

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Tostao
Tostao
02 марта в 00:45, ред.
"Посматриваем в таблицу, но дышать легче..."

Вот что таблица животворящая делает:

Исправляем мы ошибки,
Много бегаем пешком,
Шансы в Лиге наши зыбки,
Мы исправим их потом.
Задыхаемся при беге,
Но в таблицу посмотрев,
Успокоились коллеги,
Отдышались, присмирев.
Жаль продули этот Кубок,
Но ведь это не в пердив!
Нет Роналду, стиснем зубы:
Есть костяк, есть коллектив!
ABir
ABir
01 марта в 23:56
Намекает, что нет Роналду, но есть Глушаков
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
01 марта в 23:43
И банщик
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
01 марта в 23:14
Дениска пытается вернуть былую популярность, но это вряд ли у него получится. Слишком много он накуролесил и в Спартаке , и вне его.
mihaluch
mihaluch
01 марта в 23:09
В Химках нет Криштиану Роналду и не будет.
STVA 1
STVA 1
01 марта в 23:01
Дениска иногда дело говорит
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 марта в 22:55
В "Химках" не Роналду, но зато они могут сыграть в финале Лиги Чемпионов против "Реала"))))))
beefs
beefs
01 марта в 22:54
будем надеяться на лучшее...
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