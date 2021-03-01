Быстров: «Чалов ни в чём не уступает Рондону»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал переход нападающего Саломона Рондона в ЦСКА на правах аренды.
Возвращение Рондона в наш чемпионат — это не усиление для ЦСКА. У них есть игроки примерно такого же уровня. Кто? Чалов ни в чем не уступает Саломону. Возможно, он наберет сейчас кондиции и покажет футбол иного уровня.
Чалов рпл ещё не осилил. Какие тут вообще могут быть сравнения?
Однозначное усиление у ЦСКА в лице Рондона. Глупо это отрицать.
Чалов рпл ещё не осилил. Какие тут вообще могут быть сравнения?
Однозначное усиление у ЦСКА в лице Рондона. Глупо это отрицать.
В росте..в весе..в статистике..в опыте..в возрасте...и ещё в 237-ми параметрах....
Только Быстров может делать скоропалительные выводы по игроку сыгравшему меньше матча в Лиге и утверждать что это не усиление....
По мне ...так Соломон ещё проявит себя..и в РПЛ и в еврокубках...
В отличии от Фёдора,забивающего раз в квартал...да и то по високосным годам...
Удачи Хосе Соломону Рондону в ЦСКА !!!
P.S.Да и сам трансфер не вопреки Фёдору или не в замен...а как раз на усиление атаки ЦСКА...и для чего Быстрову противопоставлять этих двух игроков - не понятно...
В росте..в весе..в статистике..в опыте..в возрасте...и ещё в 237-ми параметрах....
Только Быстров может делать скоропалительные выводы по игроку сыгравшему меньше матча в Лиге и утверждать что это не усиление....
По мне ...так Соломон ещё проявит себя..и в РПЛ и в еврокубках...
В отличии от Фёдора,забивающего раз в квартал...да и то по високосным годам...
Удачи Хосе Соломону Рондону в ЦСКА !!!
P.S.Да и сам трансфер не вопреки Фёдору или не в замен...а как раз на усиление атаки ЦСКА...и для чего Быстрову противопоставлять этих двух игроков - не понятно...