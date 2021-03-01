Быстров: «Чалов ни в чём не уступает Рондону»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал переход нападающего в ЦСКА на правах аренды.

Возвращение Рондона в наш чемпионат — это не усиление для ЦСКА . У них есть игроки примерно такого же уровня. Кто? Чалов ни в чем не уступает Саломону. Возможно, он наберет сейчас кондиции и покажет футбол иного уровня.