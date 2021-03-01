ГлавнаяНовости

Быстров: «Чалов ни в чём не уступает Рондону»

01 марта 2021, 20:57

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал переход нападающего Саломона Рондона в ЦСКА на правах аренды.

Возвращение Рондона в наш чемпионат — это не усиление для ЦСКА. У них есть игроки примерно такого же уровня. Кто? Чалов ни в чем не уступает Саломону. Возможно, он наберет сейчас кондиции и покажет футбол иного уровня.

Все новости
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии5
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии10
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии12
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»
Сегодня, 18:20 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
02 марта в 20:03
Рондон чуть потехничнее Дзюбы, но чуть хуже играет головой. То есть у него примерно один уровень с Дзюбой.
galem72
galem72
02 марта в 10:24
Оба не забивают? ))
Terek-Anji
Terek-Anji
02 марта в 10:14
Рондон опытный футболист, доказавший свою состоятельность как минимум в трёх лигах.

Чалов рпл ещё не осилил. Какие тут вообще могут быть сравнения?

Однозначное усиление у ЦСКА в лице Рондона. Глупо это отрицать.
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
02 марта в 09:26
На мой взгляд вы не правы. Быстров говорит, что Рондон не усиление и что если ОН, Рондон, наберёт кондиции и т.д. А к Чалову относится только ОДНО предложение : "Чалов ни в чем не уступает Саломону"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 марта в 08:56, ред.
Уступает...
В росте..в весе..в статистике..в опыте..в возрасте...и ещё в 237-ми параметрах....

Только Быстров может делать скоропалительные выводы по игроку сыгравшему меньше матча в Лиге и утверждать что это не усиление....

По мне ...так Соломон ещё проявит себя..и в РПЛ и в еврокубках...
В отличии от Фёдора,забивающего раз в квартал...да и то по високосным годам...
Удачи Хосе Соломону Рондону в ЦСКА !!!

P.S.Да и сам трансфер не вопреки Фёдору или не в замен...а как раз на усиление атаки ЦСКА...и для чего Быстрову противопоставлять этих двух игроков - не понятно...
Mi6
Mi6
02 марта в 08:45
Чалов не уступает, вот Гончаренко уступает всем тренерам, така как далеко не тренер
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Иван Тасминский (раскрыть)
02 марта в 08:35
Чалов потехничнее
112910415
112910415
02 марта в 06:39
не надо спешить с быстрыми выводами
Иван Тасминский
Иван Тасминский
02 марта в 02:13
При всём уважении, но Чалов это уровень Кокорина.
Dima salev
Dima salev
02 марта в 01:54
Наши игроки начинают хорошо играть когда появится конкурент лигионер
andrefino13
andrefino13
02 марта в 01:19, ред.
Понаморев ничем не уступает Быстрову, так же чешет языком, хотя возраст разный....
Sandr2011
Sandr2011 ответ Ironigor (раскрыть)
01 марта в 23:54
Согласен! Паспорти и инкубаторное стояние - позволяет процветанию бездарья!
Брулин
Брулин
01 марта в 23:10
Когда вижу Быстрова в экспертах, сразу вспоминаю где находится кнопка "выключить звук" на пульте
cska1948
cska1948 ответ Томас Сойер (раскрыть)
01 марта в 22:47
Быстров имеет ввиду Рондона СЕГОДНЯШНЕГО, а не того, который из РПЛ уезжал в АПЛ,
Томас Сойер
Томас Сойер
01 марта в 22:04
Мне не нравится как Быстров все преподносит. Хитрый лис. Если Чалов не уступает Рондону, то пусть едет играть в АПЛ.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
01 марта в 21:46
Закукарекал после того, как над Бергом гнушался
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
01 марта в 21:37
Пока Рондон за две игры ничего не показал, только старание, которого мало...
shlomo
shlomo
01 марта в 21:25
Ну Володя уже как минимум подсиживает Бубнова...:))))))
Cat01
Cat01
01 марта в 21:22
Надо проверить в игре
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 марта в 21:21
Ага, что тот, что другой не забивают...
cska59
cska59
01 марта в 21:20
Э,Володька,перестань чушь писать.
Ironigor
Ironigor
01 марта в 21:15
Очень разные два игрока, один работает на поле , другой за счёт паспорта и тренера пытается быть названым как футболист !!!
Parma1972
Parma1972
01 марта в 21:14
Рондон опытнее, мастеровитие, на втором этаже гораздо сильнее, а у Чалова один плюс, его возраст, так что Соломон усиление для армейцев
Союзник противников
Союзник противников
01 марта в 21:07
У Чалова есть возможности роста(а у нас-надежды на это),а у Рондона-возможность чуть-чуть подзаработать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 марта в 21:05
Быстров хочет сказать, что хрен редьки не слаще)))) , Рондон провёл всего 2 игры, посмотрим.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 марта в 21:02
Вова , разуй глаза : Чалов в два раза ниже!!!
sv_1969
sv_1969
01 марта в 20:59
Вовка совсем мозги пр-б...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100