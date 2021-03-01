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Гогниев — об ударе рефери в живот: «Все увидели только одну сторону медали»

01 марта 2021, 19:39
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 3Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

Наставник «Алании» Спартак Гогниев извинился за то, что ударил арбитра Артёма Чистякова в живот во время матча с «Томью».

Я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в интернете. Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду. Однако все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны.

В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину. При этом я не ищу себе оправданий. Признаю, что не сдержал свои эмоции. Знаю, какую большую работу РФС и ФНЛ ведут, чтобы сделать российский футбол чище. Как и любой другой клуб, «Алания» приветствует это. Ещё раз приношу извинения руководству нашего клуба и всего российского футбола и жду справедливое решение КДК.

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Все комментарии
hoper
hoper ответ Союзник противников (раскрыть)
02 марта в 21:30
Роналдо и Месси нарушали налоговое законодательство и тут суд разбирает суть проблемы.а мы обсуждали тут проблему самосуда.И это совсем другое дело.Так что твой индюк пусть и дёт клевать зерно и топтать индюшек , если ещё в состоянии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
02 марта в 13:19
Ни в коем случае не поддерживаю поступок Гогниева,но судьишки заслуживают иной раз.Я сам играю,и иногда начинают так подсуживать другой команде,что хочется рыло начистить судье.
n272nm
n272nm
02 марта в 12:48
Рафик, как всегда, неувиновный... Такого никогда не было и вот опять!
Zloi iron
Zloi iron
02 марта в 00:13
69,я гляжу многие здесь прям такие законопослушные,ни разу не матюкнулись, не толкнули в пылу страстей собеседника,прям няшки!!! Да, Спартак Гогниев за свою команду горой стоит,немного эмоции захлеснули,извинился,ждём теперь вердикта КДК!!!
DEIVID_1
DEIVID_1
01 марта в 23:48
А с другой стороны медали - арбитр сам наскочил животом на случайно сжатые в кулак пальцы.
Caniggia
Caniggia
01 марта в 22:42
Интересно так извинился. Почти перед всем миром, кроме побитого судьи.
KLINSI
KLINSI ответ dzvinka (комментарий удален) (раскрыть)
01 марта в 22:31
Ну если Гогниев животное то кто тогда те шакалы кто пинал его в Грозном?
Gahi
Gahi
01 марта в 21:51
Вот такие моменты очень плохо влияют на имидж всего футбола тем более когда фигурантами являются тренера и судьи. Судья Артем Чистяков своими спорными решениями,  ну а  лучший тренер ФНЛ ноября и декабря 2020 года Спартак Гогниев своими эмоциями которые захлестнули его в порыве гнева. И сразу вспомнился случей который, произошёл в Грозном между молодежными командами Терек и Краснодара десять лет тому назад. Причиной которой стало решение судьи и поведения самого Гогниева что спровоцировала большой скандал и плохими последствиями для здоровья самого Гогниева получил сотрясение мозга, закрытый перелом носа, переломы двух ребер, что даже пришлось делать операцию. Скандал был грандиозный даже сборная России вышла в майках в поддержку с надписью "Спартак Гогниев, мы с тобой" и "Такой футбол нам не нужен." Главное, что сейчас  во Владикавказе удалось быстро и вовремя всех успокоить. И хочется чтобы при таких разбирательствах комиссией бала дана объективная оценка каждому участнику начиная то судьи и кончая каждым работником противоборствующих команд, чтобы впредь такого не повторять. Будет очень интересно в каких майках и надписью в поддержку,  выйдут игроки сборной России на этот раз. Удачи всем, берегите себя и своих близких. 
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
01 марта в 21:44, ред.
и тут без Спартака не обошлось. Эх Спартак Газмясович! Если бы ты играл против Зенита Газпрпомовича и ударил в живот Миллера,интересно успел бы извиниться? ахаха.
d_fincher
d_fincher
01 марта в 21:35
Ну что вы сразу ругаетесь. Ну с кем не бывает. Газпром-чемпионат - знак качества!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Хиромант (раскрыть)
01 марта в 21:32
Никак. Кто Кадырова тронет, если его не тронет даже Правительство. Можно вспомнить ситуацию с убийством Немцова - сразу после него Кадыров улетел в ОАЭ и подал там на гражданство. Через три месяца в деле сменился следователь и одновременно прилетел Кадыров. Совпадение? Не думаю (с).

Или история про не самые последние годы Дюкова, а самые что ни на есть 90-е. Кем он работает? Правильно, юридическим директором Морского порта СПб. А кем был владелец Морского порта? Илья Трабер, криминальный авторитет, до сих пор находящийся в международном розыске (Россия его не выдает и у нас от так и является крупнейшим владельцев портов). Однако и устроил его туда тоже другой криминальный авторитет - финансист тамбовской ОПГ Дмитрий Скигин, его знакомый. Он будет порядок наводить?)
Baggio R.
Baggio R. ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 марта в 21:24
Под "армейцами" имелись ввиду игроки ЦСКА, к армии давно уже не имеющие отношения.
Klaus-S
Klaus-S
01 марта в 21:23
Такое должно наказыватся запретом заниматься футболом, лет 5, минимум. А то и пожизненно. Дикость какая то.
Союзник противников
Союзник противников ответ Сантус (раскрыть)
01 марта в 21:05
Я не навальнёнок.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Baggio R. (раскрыть)
01 марта в 21:04
А у нас в стране 80 т% нормальных мужиков - армейцы. В Армии служили. А второе - это. если ты не знал, мораль человека закладывается в детстве в семье. и у Кокорина, и у Мамаева, и у Титова. И у э\тих двух тоже.
Сантус
Сантус ответ Союзник противников (раскрыть)
01 марта в 21:02
Что?Всё так плохо?Выходи в следующий раз под ОМОН,смотришь и тебе повезёт...))
Союзник противников
Союзник противников ответ Брулин (раскрыть)
01 марта в 20:52, ред.
ОН ею прощён за то,что сделал её знаменитой и даже богатой!Она за всю прежнюю жизнь не заработала столько,сколько за пару месяце.Хоть бы кто-нибудь меня на половину суммы под зад пнул...
Брулин
Брулин
01 марта в 20:49
Дурной пример заразителен. Насмотрелся на удар омоновца в живот женщины.
Ironigor
Ironigor
01 марта в 20:47
Если кому-то интересно, любой из вас может всё это увидеть в интернете,сейчас это доступно всем ,там нет никакого удара , посмотрите и судите потом . А сейчас читаете заголовок статьи и начинается в вас рождается Судья судеб человеческих . И ничего здесь нет общего с проступком Широкова . Бог нам всем судья, мира и добра Всем !!!
Союзник противников
Союзник противников ответ hoper (раскрыть)
01 марта в 20:47
Как Промеса? Как злобных неплательщиков Роника и Лёсика?Мой индюк на подсобном хозяйстве заходится от истеричного хохота...
hoper
hoper ответ Союзник противников (раскрыть)
01 марта в 20:36
Нормальный вердикт в нормальной стране звучал бы примерно так пожизненное отстранение от профессионального футбола
Хиромант
Хиромант ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
01 марта в 20:35
Согласен с тобой, но как с этим можно бороться, ты так и не предложил...

Если КДК, РПЛ, РФС, и т.д. и т.п. не могут с этим справиться - может подключить ГИБДД, МВД, ФСБ, ГенПрокуратуру в конце-то концов.

А если уж и у "силовиков"-то не получится - тогда уж дайте "Власть Народу!"

У болельщиков свои нормы и правила (в 99 случаях из 100 - законные, честные и справедливые!!!)
ДСА
ДСА
01 марта в 20:35
Дело пахнет лёгкими телесными.
zooveterinar
zooveterinar ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 марта в 20:34
Может в раздевалке втихаря пресанул?
zooveterinar
zooveterinar
01 марта в 20:33
По яйцам еще надо б , и оперкот в бороду, многие судьи заслуживают, касается когда клубы с переферии играют со столичными, и свистки судейские зачастую идут в пользу последних!!! Гогниева оправдать!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
01 марта в 20:33
Вторая сторона медали??? Он что еще и по спине заехал , просто никто не увидел???
Ironigor
Ironigor
01 марта в 20:32
Вооо пришли решалы , все знайки, прокуроры , судьи . Ни кто ничего не видел , зато знают как осудить !!! Это же все те кто чист совестью и честью, кто и не видовал тех бранных слов, и девственность несёт свою на алтарь правосудия. Если честно друзья , то противно ваше лицемерие. Каждый сначала пусть силы духа наберётся в себе разобраться, чем когда-то обвинять !!! Я этим посылом не в коем случае не оправдываю поступок Спартака , но и гнобить не собираюсь, я просто всё видел это сам. Всем добра и будьте благоразумны в своих суждениях . В зеркало чаще смотрите , там правда !!!
particular
particular
01 марта в 20:28
Сломать Гогниеву ногу в назидание другим...
Союзник противников
Союзник противников ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
01 марта в 20:26
Не вижу разницы.Разве что при оценке содеянного статьёй УК РФ.
Сантус
Сантус
01 марта в 20:25
,,,.все видели только одну сторону медали....неужели потом ему ещё и поджопник дал?...этого мы не видели и правда...)
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