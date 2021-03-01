Гогниев — об ударе рефери в живот: «Все увидели только одну сторону медали»

Наставник «Алании» извинился за то, что ударил арбитра Артёма Чистякова в живот во время матча с «Томью».

Я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в интернете. Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду. Однако все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны.