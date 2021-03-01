ГлавнаяНовости

Карпин: «„Зенит“ напрягал, когда мы остались вдесятером»

01 марта 2021, 21:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча с «Зенитом» (2:2) в рамках 20-го тура РПЛ.

Если Песьяков стал лучшим игроком матча, то мы плохо сыграли в обороне, давая столько бить по воротам. Для меня это не очень хорошо, но я рад его хорошей форме. Не помню, чтобы в первом тайме было много спасений. Во втором тайме перестроились на 4-4-1 после удаления. Понятно, что «Зенит» напрягал, когда мы остались вдесятером.

Про судейство в принципе говорить не хочу, но если показываются желтые карточки в одну сторону, то должны показываться и в другую сторону. Обычно через 10 минут после начала игры становится понятно, кому благоволит судья.

Все новости
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии5
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии10
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии12
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»
Сегодня, 18:20 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
02 марта в 16:03
Привет катёнок.Так редко к нам заходишь.Наверно днём отдыхаешь а вечерам по делами.))
158nactux
158nactux ответ Аксинья (раскрыть)
02 марта в 15:37
Заряжает фудун судеек,гинер финансовый директор рфс (з\п судеек от него зависят)
Зенит с судейками не работает,вот по этому такое и произходит как в матче с ростовом (100% пенальти не ставят).
oFANATo
oFANATo
02 марта в 10:30
Пора Семаку обратно в Уфу.....
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
02 марта в 10:08
не потеряли хватку, вырвали все же очко))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 марта в 08:35
Если б Зенит "напрягал" то было бы как в прошлую игру в Питере...6:1...
А так...никакого "напряжения"...баловство одно...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
02 марта в 07:20
Скорее тужился с Матюниным, совместные потуги удались.
112910415
112910415
02 марта в 06:46
всё хорошо, что хорошо кончается
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Аксинья (раскрыть)
02 марта в 03:28
Кому?-Зениту. Так верно будет).
gentlewolf
gentlewolf
02 марта в 02:57
Карпин: «„Зенит“ напрягал, когда мы остались вдесятером, они кричали нам что если мы не остановимся, то останемся вдевятером!»
Иван Тасминский
Иван Тасминский
02 марта в 00:43
И вновь судейство. Жалко таких людей.
RomzesRZN
RomzesRZN
02 марта в 00:14
Да, играть вдесятером против двенадцати (команда + судья) тяжеловато.
Аксинья
Аксинья ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
01 марта в 23:48
    Аксинья
    Аксинья ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    01 марта в 23:46
    Да это просто игрокам Зенита перед игрой забыли нимбы подзарядить - промашка вышла...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    01 марта в 23:45
      Аксинья
      Аксинья ответ 158nactux (раскрыть)
      01 марта в 23:31
      А эти притензии не к Валере а к своему руководству, которое красную карточку проплатило а на пенальти съэкономило))
      158nactux
      158nactux
      01 марта в 23:14
      Имел бы совесть валера!!!!!!!!!!!!!!
      Ловрена ваши защитника руками откровенно и нагло завалили в своей штрафной...
      но судейка пенальти не поставил.......................
      zooveterinar
      zooveterinar ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      01 марта в 23:08
      Обычно карточки в сторону переферии!!!
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      01 марта в 23:06
      Результат для Ростова хороший, а вот игра конечно никакая с их стороны.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ zooveterinar (раскрыть)
      01 марта в 23:05
      луЧше
      zooveterinar
      zooveterinar
      01 марта в 22:58
      С брюгге , или лацио выпендривались лудше!!!
      ildar_3871
      ildar_3871
      01 марта в 22:41
      Как всегда забили подлый гол !
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      01 марта в 22:31
      Согласен, карточки должны в обе стороны быть, не святые играют
      Cat01
      Cat01
      01 марта в 22:23
      Молодцы так продолжать играть
      ermak6848
      ermak6848
      01 марта в 22:05
      молодцы - выстояли...
      Союзник противников
      Союзник противников
      01 марта в 22:00
      Новое в футболе :Карточки должны раздаваться строго пропорционально.
      STVA 1
      STVA 1
      01 марта в 21:58
      Плохо напрягал
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      01 марта в 21:58
      Зенит это хто ?
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      01 марта в 21:54
      Кому щас легко?
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100