Лукаку признан лучшим игроком Серии А по итогам февраля

1614690466

02 марта 2021, 16:07

Нападающий «Интера» признан лучшим игроком февраля в Серии А.

В 4 матчах прошлого месяца бельгийский форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Ромелу идет на втором месте в списке бомбардиров Серии А (18 голов), на один мяч отставая от Криштиану Роналду.

Недавно Лукаку заявил, что не собирается возвращаться в «Манчестер Юнайтед».