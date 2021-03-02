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Лукаку признан лучшим игроком Серии А по итогам февраля

02 марта 2021, 16:07

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку признан лучшим игроком февраля в Серии А.

В 4 матчах прошлого месяца бельгийский форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Ромелу идет на втором месте в списке бомбардиров Серии А (18 голов), на один мяч отставая от Криштиану Роналду.

Недавно Лукаку заявил, что не собирается возвращаться в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
L.Hamilton
L.Hamilton
02 марта в 21:51
Лукаку заслужил! При чем не забраковал 66 штрафных ударов.
BDA8181
BDA8181 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
02 марта в 20:29
Давно не видел таких скажем так умных коментов. Давно пора прекращать сравнения всех,все футболисты разные.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ ЮЗИК (раскрыть)
02 марта в 19:33
Ромелу вполне самодостаточен, чтобы стать лучшим. Вряд ли нужно сравнивать Ибру и Лукаку, Месси и Роналду, Неймара и Мбаппе, они все вполне сформировавшиеся футбольные мега личности, являющиеся в том или ином аспекте лучшими.
cska1948
cska1948 ответ particular (раскрыть)
02 марта в 19:32
Дополнение, для таких как я, которые не знают сколько весит мешок цемента: "Сейчас стандартным можно назвать любой мешок цемента, а они бывают разные, нет конкретных параметров. Вес колеблется от 5 до 50 кг с шагом в 5 кг: 5, 10, 15, 20, 25 и далее кг. То что чаще всего имеют ввиду под стандартным мешком — это 50 килограмм"
zooveterinar
zooveterinar ответ particular (раскрыть)
02 марта в 18:51
Бугаяка, таких бы парочку в хоккейную сборную, смели бы всех подряд!!!
zooveterinar
zooveterinar
02 марта в 18:50
Как же ибра обошли пенсионера,а ему приз номэнантный!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
02 марта в 18:10
Лучшим стал,потому что Ибра много игр пропустил
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 18:03
"БТРы" "танку" - не помеха!!!
A.S.A
A.S.A
02 марта в 17:47
Лукаку сейчас в отличной форме, и все у него получается.
Умело пользуется своими габаритами, как танк прет на защитников, разбрасывая их как кегли...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
02 марта в 17:32
Ромелу отличный нападающий, в Италии на данный момент наверное лучший.
particular
particular
02 марта в 17:08, ред.
Компактный и юркий игрок, весом в два мешка цемента, имеет хорошие показатели и, вполне, достоин признания..:)
Ravshan878
Ravshan878
02 марта в 17:06
Лукаку на поле прозвище звер.☝️)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 марта в 17:00
Лукаку разашёлся не на шутку!
1bear
1bear
02 марта в 16:34
Лукаку может стать настоящим лидером будущего чемпиона Серии А
izrafel
izrafel
02 марта в 16:08
Даже и не возразить...лучший!
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