Лукаку признан лучшим игроком Серии А по итогам февраля

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку признан лучшим игроком февраля в Серии А.
В 4 матчах прошлого месяца бельгийский форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
Ромелу идет на втором месте в списке бомбардиров Серии А (18 голов), на один мяч отставая от Криштиану Роналду.
Недавно Лукаку заявил, что не собирается возвращаться в «Манчестер Юнайтед».
Умело пользуется своими габаритами, как танк прет на защитников, разбрасывая их как кегли...
Умело пользуется своими габаритами, как танк прет на защитников, разбрасывая их как кегли...