Кварацхелия — лучший игрок матча «Спартак» — «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).
В начале второго тайма грузинский хавбек отдал результативную передачу на нападающего Джордже Деспотовича.
За несколько минут до конца встречи Деспотович забил второй мяч в ворота москвичей после удара Кварацхелии.
Слуцкий - молодец, хорошую команду слепил. Думаю Рубин может еще прибавить.
Хвиче респект, Рубин с победой!!!
Всем здоровья.
Слуцкий - молодец, хорошую команду слепил. Думаю Рубин может еще прибавить.
Хвиче респект, Рубин с победой!!!
Всем здоровья.