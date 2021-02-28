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Кварацхелия — лучший игрок матча «Спартак» — «Рубин»

28 февраля 2021, 16:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

В начале второго тайма грузинский хавбек отдал результативную передачу на нападающего Джордже Деспотовича.

За несколько минут до конца встречи Деспотович забил второй мяч в ворота москвичей после удара Кварацхелии.

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Ravshan878
Ravshan878
02 марта в 21:12
Хвича один из лучших легионеров в Russia. Безусловно заслужил.Ну давай бычо жиги.🔥.👍👍.
25процентный клоун
25процентный клоун
28 февраля в 16:27
Голеваяу Мозеса
Leha-ha50
Leha-ha50
28 февраля в 16:25
Хвича - это самородок , который Рубин забрал у Локо, спасибо Васе. В целом победа вполне заслуженная. Не скажу, что Рубин был во всем лучше , все же культура паса у гостей явно хромает , много потерь при простых передачах, спартаковцы в этом компоненте были лучше. Если бы партнеры Хвичи были поточнее , счет мог быть очень крупным, ведь перспективных атак у Рубина было на порядок больше. Но потери не смущали гостей они упорно , как саранча наваливались на ворота москвичей....и в итоге добились победы.
Слуцкий - молодец, хорошую команду слепил. Думаю Рубин может еще прибавить.
Хвиче респект, Рубин с победой!!!
Всем здоровья.
Caniggia
Caniggia
28 февраля в 16:18
Здесь с чудо экспертом Володькой, соглашусь. Хвича сделал всю игру. Чрезвычайно полезен! Оба гола - его ног дело и если бы Деспот был порасторопнее и 3-й бы забил с передачи Хвичи. Как жаль, что у него нет российского паспорта!
DVOK68
DVOK68
28 февраля в 16:13
Кто бы сомневался.Всю игру раскручивал наших,как мастер школьников.
По делу абсолютно.
ildar_3871
ildar_3871
28 февраля в 16:10, ред.
Заслужил ! Промеса обыграл на 100 %!
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