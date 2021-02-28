Кварацхелия — лучший игрок матча «Спартак» — «Рубин»

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28 февраля 2021, 16:09

Полузащитник «Рубина» признан лучшим игроком матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

В начале второго тайма грузинский хавбек отдал результативную передачу на нападающего Джордже Деспотовича.

За несколько минут до конца встречи Деспотович забил второй мяч в ворота москвичей после удара Кварацхелии.