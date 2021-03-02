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Внучка Романцева: «Диагноз „инфаркт“ стал неожиданностью для всех»

02 марта 2021, 17:12

Алина, внучка экс-наставника «Спартака» Олега Романцева, рассказала о состоянии здоровья легендарного специалиста.

Все началось вчера в 6-7 утра. У деда появились резкие боли в районе грудной клетки. Он обычно рано встает. В этот раз он приготовил себе завтрак, но поесть не смог. Прилег. Потом сказал, что вроде все хорошо, боли отпустили. Я ему сказала, что это как минимум ненормально. Позвонили Василькову (многолетний врач «Спартака»). Он сказал: «С такими вещами не шутят». Потом появились такие симптомы, как холодный пот, небольшая одышка. Тут уже было без вариантов. Понятно, что нужна скорая. Я вызвала, ребята довольно быстро приехали, минут через 10-15. Померили давление. С ним все было в норме. Потом сделали кардиограмму. Только раскрылся первый лист, как фельдшер сразу говорит: «У вас инфаркт».

До этого дед не жаловался на здоровье. Все случилось довольно-таки резко. Очень неожиданно. Понятно, что в силу возраста какие-то вещи могли быть, но диагноз «инфаркт» стал неожиданностью для всех.

Я не замечала проблем. Он был обычным, достаточно бодреньким.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 марта в 06:59
поставят на ноги, он ещё повоюет !
Doping87
Doping87
03 марта в 02:14
Здоровья деду.
cska1948
cska1948
02 марта в 18:56
"...В этот раз он приготовил себе завтрак, но поесть не смог..."
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Что, больше некому завтрак приготовить? Он один живёт?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 марта в 18:07
    Cat01
    Cat01
    02 марта в 17:46
    Желаем здоровья и скорее поправиться
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 марта в 17:35
    Странные "любящие родственники",не предполагавшие,что в возрасте 67 лет у человека,работа которого постоянно связана была со стрессами,да к тому же не бывшего образцом соблюдения режима и здорового образа жизни,может быть инфаркт.Кстати,уже мифология работает вовсю,и на других ресурсах читал,что он сам вызвал скорую и прочие "подробности события,в изложении свидетелей эпохи".Все сейчас будут отмечаться в освещении этого события,включая удочку,кота и дежурный шкалик.Довольно,дайте человеку спокойно недуг пережить!!!
    beefs
    beefs
    02 марта в 17:24
    сейчас это лечится довольно хорошо...
    sv_1969
    sv_1969 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
    02 марта в 17:14
    Давайте об наших уникумах тогда!Кокорине и так далее))
    sv_1969
    sv_1969
    02 марта в 17:13
    Здоровья Олегу Ивановичу!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    02 марта в 17:13
    Не много о нем?
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