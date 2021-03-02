Внучка Романцева: «Диагноз „инфаркт“ стал неожиданностью для всех»

Алина, внучка экс-наставника «Спартака» , рассказала о состоянии здоровья легендарного специалиста.

Все началось вчера в 6-7 утра. У деда появились резкие боли в районе грудной клетки. Он обычно рано встает. В этот раз он приготовил себе завтрак, но поесть не смог. Прилег. Потом сказал, что вроде все хорошо, боли отпустили. Я ему сказала, что это как минимум ненормально. Позвонили Василькову (многолетний врач «Спартака»). Он сказал: «С такими вещами не шутят». Потом появились такие симптомы, как холодный пот, небольшая одышка. Тут уже было без вариантов. Понятно, что нужна скорая. Я вызвала, ребята довольно быстро приехали, минут через 10-15. Померили давление. С ним все было в норме. Потом сделали кардиограмму. Только раскрылся первый лист, как фельдшер сразу говорит: «У вас инфаркт».

До этого дед не жаловался на здоровье. Все случилось довольно-таки резко. Очень неожиданно. Понятно, что в силу возраста какие-то вещи могли быть, но диагноз «инфаркт» стал неожиданностью для всех.

Я не замечала проблем. Он был обычным, достаточно бодреньким.