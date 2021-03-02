Злая карма «Краснодара». Накануне матча со «Спартаком» «быки» остались без крайних защитников

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вчера, 13:00

Так ли случайны случайности?

В ближайшем туре РПЛ под афишей битвы «гладиаторов» и «быков» сыграют друг с другом две команды, которые в начале 2021 года предстают в образе хромых уток. Проблемы у «Спартака» и «Краснодара» разные, но их масштабы сопоставимы. Москвичи дважды проиграли в феврале, а с учетом декабрьских встреч, их серия из поражений достигла четырех матчей.

Еще недавно мечтавшие о борьбе за чемпионство «красно-белые» теперь рискуют выпасть из еврокубковой зоны, и никакой Квинси Промес их не спасет. Объявивший об уходе со своего поста в конце сезона Доменико Тедеско, видимо, утратил доверие футболистов, которые не понимают его экспериментов со схемой и их здоровьем: последний зимний сбор «Спартак» проводил в Москве под аккомпанемент бодрого морозца.

Если у «Спартака» управленческий кризис и дефицит интеллекта на футбольном поле, то «Краснодар» продолжает страдать от эпидемии травм, которая снова набирает обороты. Завершив на мажорной ноте 2020 год, свой год «быки» начали с поражений от загребского «Динамо» и «Сочи» в Лиге Европы и Кубке России, а в первом «весеннем» туре РПЛ вырвали ничью у «Урала». И потеряли последних крайних защитников.

5 из 6 крайних защитников «Краснодара» травмированы

Говорите, молния не бьет дважды в одно место? А как насчет шести точных попаданий подряд? В «Краснодаре» шесть футболистов, чья основная позиция — фланг обороны. Три правых и три левых. Против «Спартака» не сможет сыграть ни один из них. Это было бы даже забавно и смешно, если бы не касалось здоровья людей, отчего становится так грустно. Давайте поинтересуемся текущим состоянием каждого из них, помня о том, что «Краснодар» не дает официальной информации о травмированных футболистах.

Игорь Смольников. Единственный здоровый крайний защитник «Краснодара» на сегодняшний день. Против «Спартака» опытный Смольников не сможет сыграть из-за удаления в матче против «Урала»: к 35-й минуте Игорь получил два «горчичника», досрочно покинул поле и вычеркнул себя из заявки на следующую игру.

Сергей Петров. Последний раз выходил на поле 20 октября в лигочемпионском матче против «Ренна». На 73-й минуте Петров был заменен, и его сразу увели в раздевалку. Мурад Мусаев восхищался мужеством Сергея:

Скорее всего, его не увидим в этом году. У него травма задней поверхности бедра. Он получил травму на разминке еще перед матчем с «Ренном», и для меня загадка, как он показывал настолько хорошую игру 70 минут. Мы не поняли, как он продержался столько. Он герой.

Петров был в заявке на матч против «Челси», который состоялся 8 декабря, но, скорее всего, просто хотел быть вместе с командой на «Стэмфорд Бридж», речи об участии в той игре не шло, ведь Сергей до сих пор не вернулся на поле. Петров вне игры уже 4.5 месяца.

Дмитрий Стоцкий. Последнее появление Стоцкого в официальном матче датировано декабрем 2019 года, в начале 2020-го Дмитрий получил травму в контрольном матче против «Ростова», с тех пор не играет. В феврале прошлого года порвал «кресты», а в июне получил еще какую-то неизвестную травму на этапе восстановления. «Краснодар» никак не комментирует отсутствие футболиста на протяжении года.

Кристиан Рамирес. В конце зимних сборов эквадорец получил некую тяжелую травму, которую «Краснодар» тщательно замалчивает. Вероятно, речь идет о связках колена, учитывая лангетку на правой ноге, которую сам Кристиан не пытается скрывать и тот факт, что «Краснодар» не заявил его на вторую часть сезона.

Евгений Чернов. Краснодарская карма сломала даже сибиряка с железным здоровьем Чернова, который до 28 лет избегал серьезных повреждений. В матче с «Уралом» Евгений провел на поле 33 минуты, после чего ему потребовалась вынужденная замена. Характер повреждения не до конца известен.

Амбруаз Ойонго. Камерунского защитника «Краснодар» подписал на замену Кристиану Рамиресу, Ойонго был брошен в бой вместо травмированного Чернова в матче с «Уралом», но продержался на поле только 12 минут. У футболиста, призванного заменить Рамиреса, такая же травма, как у самого Кристиана. Об этом сообщил его агент, в то время как «Краснодар» отмалчивается. А вот и комментарий самого Амбруаза:

Я был в запасе, потом наш левый защитник Чернов получил травму, и меня выпустили на поле. У меня не было времени на разминку, мои связки не были разогреты. Я вышел и подвернул ногу, но доиграл до конца тайма. В перерыве я почувствовал острую боль, а после общения с врачами было принято решение снять меня с игры.

«Краснодару» пора провести тщательное расследование

Даже в реплике Ойонго содержатся косвенные обвинения в некомпетентности тренерского и медицинского штабов «Краснодара»: новичку не дали времени на разминку, что увеличило риск получения травмы, а потом позволили доиграть до перерыва уже с травмой. Все это можно было бы списать на случайное стечение безрадостных обстоятельств, если бы не было контекста в виде бесконечного поток травм в команде.

Молчаливая позиция клуба только добавляет подозрений, однако сами футболисты делятся подробностями своих повреждений. Конечно, игроки — это актив клуба, и «Краснодар» в своем праве обращаться с ними так, как заблагорассудится. В рамках оговоренных контрактами границ, разумеется. Только пусть боссы «быков» не удивляются, когда возникнут сложности с продлением контрактов, а во время переговоров с потенциальными новичками встанет вопрос об аномальном количестве травм в команде.

Футболисты — народ суеверный, многие даже не станут докапываться до истины, а просто будут обходить «Краснодар» стороной, как проклятый лепрозорий. Десятки травм не могут быть случайностью. Почти всегда проблема или в чрезмерных физических нагрузках (кстати, сам Мусаев признавался, что футболистов перегрузили на сборах), или в плохом медицинском сопровождении. А то и во всем сразу. Но «Краснодар» такая ситуация вряд ли устраивает, ведь выкошенная травмами гильдия крайних защитников — это далеко не первая волна эпидемии, достигшей пугающих масштабов.