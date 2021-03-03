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Гвардиола: «Хоть мы и в лучшем положении, но чемпион всё ещё „Ливерпуль“»

03 марта 2021, 02:23
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Вулверхэмптоном» (4:1) в матче 29-го тура АПЛ.

Мы играли потрясающе. После счёта 1:1 нам пришлось нелегко, но в концовке мы создали множество моментов.

Победная серия «Сити»? [Матч с] «Манчестер Юнайтед» — вот, всё о чём мы сейчас думаем. Чемпион по-прежнему «Ливерпуль», корона у них. Мы находимся в лучшем положении, чтобы сместить их с трона и собираемся попробовать сделать это, но пока что они чемпионы.

Есть ещё 33 очка, которые нужно разыграть. Наш соперник играет завтра. У нас будет один-два дня выходных, а затем начнём готовиться к игре с МЮ.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 марта в 08:18
Мне кажется Пеп уже даже не за чемпионство сражается, а за рекорд. У Манчестер Сити двадцать одна победа подряд. До рекорда осталось семь побед. Чемпионство уже дело решенное, МЮ с командами из первой шестерки не выигрывает, "Ливерпуль" пытается выбраться из кризиса, "Лестер" только недавно в яму влетел, "Арсенал" и "Челси" много очков не добрали, "Тоттенхэм" нестабилен, для "Вест Хэма" попасть в четверку уже достижение.
ЮЗИК
ЮЗИК
03 марта в 05:35
Ливерпуль уже смирился
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 05:27
В чемпионате уже всем все ясно.
1bear
1bear
03 марта в 02:26
Гвардиола прибедняется...с такой уверенной игрой МС станет чемпионом сильно досрочно
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