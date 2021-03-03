Гвардиола: «Хоть мы и в лучшем положении, но чемпион всё ещё „Ливерпуль“»

Главный тренер «Манчестер Сити» дал комментарий после победы над «Вулверхэмптоном» (4:1) в матче 29-го тура АПЛ .

Мы играли потрясающе. После счёта 1:1 нам пришлось нелегко, но в концовке мы создали множество моментов.

Победная серия «Сити»? [Матч с] «Манчестер Юнайтед» — вот, всё о чём мы сейчас думаем. Чемпион по-прежнему «Ливерпуль», корона у них. Мы находимся в лучшем положении, чтобы сместить их с трона и собираемся попробовать сделать это, но пока что они чемпионы.