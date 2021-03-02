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Ибрагимович: «У нас с Лукаку нет никаких проблем»

02 марта 2021, 21:54

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что его конфликт с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку исчерпан.

Если он хочет приехать в Сан-Ремо — добро пожаловать. То, что происходит на поле, остаётся в его пределах. У нас с Лукаку нет никаких проблем.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович и главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович примут участие в музыкальном фестивале в итальянском городе Сан-Ремо.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 марта в 06:27
ну, конечно !
не вспоминать худого и радоваться жизни !
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 23:56
Игроков на поле часто захлестывают эмоции и это вполне нормально. В жизни же многие дружат , несмотря на то , что играют в разных командах. Игра игрой, а жизнь за пределами поля - это совсем другое. Мамаев дружит с Кокориным, хотя в одной команде никогда не играли. Многие прошли вместе спортивный интернат, кто то академию, и несмотря на то что жизнь раскидывает парней по разным командам , многие сохраняют дружеские отношения . Если у людей есть общие интересы, есть о чем поговорить , то они сближаются.
Что касается Златана и Ромелу, так этот эпизод , когда их захлестнули эмоции уже многими просто забыт. Может они и не друзья, но неприязни к друг другу уж точно не испытывают.
Всем здоровья.
Адвокат 76
Адвокат 76
02 марта в 23:02
Надо в мире жить, зачем конфликтовать.
SHMEL
SHMEL
02 марта в 22:54
Это хорошо,когда забываются старые обиды и люди находят взаимопонимание.
Сантус
Сантус ответ vastudio (раскрыть)
02 марта в 22:42
    vastudio
    vastudio
    02 марта в 22:39
    Давай я приеду,вместо Лукаки)) Номер сними, девок там, лимузин, ну и приготовь что-то изысканное, аааа...забыл, командировочные переведи мне на карту авансом)
    Сантус
    Сантус
    02 марта в 22:27
    Эх,я ждал что в команде певцов на Сан Ремо произойдёт замена и Лукаку споёт с Иброй вместо Михайловича...)
    shlomo
    shlomo
    02 марта в 22:21
    Ну сели, ну выпили...и горит все синем пламенем....:))))...просто молодцы!!!!
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    02 марта в 22:08
    В Октагон их
    Думаю ибра победит!
    beefs
    beefs
    02 марта в 21:56
    мы рады за вас, ребята...
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