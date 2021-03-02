Ибрагимович: «У нас с Лукаку нет никаких проблем»

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02 марта 2021, 21:54

Форвард «Милана» заявил, что его конфликт с нападающим «Интера» исчерпан.

Если он хочет приехать в Сан-Ремо — добро пожаловать. То, что происходит на поле, остаётся в его пределах. У нас с Лукаку нет никаких проблем.

Ранее сообщалось, что и главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович примут участие в музыкальном фестивале в итальянском городе Сан-Ремо.