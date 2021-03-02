Ибрагимович: «У нас с Лукаку нет никаких проблем»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что его конфликт с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку исчерпан.
Если он хочет приехать в Сан-Ремо — добро пожаловать. То, что происходит на поле, остаётся в его пределах. У нас с Лукаку нет никаких проблем.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович и главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович примут участие в музыкальном фестивале в итальянском городе Сан-Ремо.
Что касается Златана и Ромелу, так этот эпизод , когда их захлестнули эмоции уже многими просто забыт. Может они и не друзья, но неприязни к друг другу уж точно не испытывают.
Всем здоровья.
Что касается Златана и Ромелу, так этот эпизод , когда их захлестнули эмоции уже многими просто забыт. Может они и не друзья, но неприязни к друг другу уж точно не испытывают.
Всем здоровья.