Защитник «Вулверхэмптона» Нелсон Семеду рассказал о причинах ухода из «Барселоны».
Мне объяснили, что клуб столкнулся с экономическими проблемами. Меня решили продать, чтобы заработать. Это же касается Суареса, Видаля и Ракитича. Впрочем, я был удивлен, что мне разрешили покинуть клуб, после чего я сразу же согласился на переход в «Вулверхэмптон».
Слово "заработали" применимо только к трансферу Семеду. Остальных "раздали".
Слово "заработали" применимо только к трансферу Семеду. Остальных "раздали".
Было очевидно, что вся эта новость про громадный доход была фейковая, чтобы потушить разгарающийся скандал с необоснованным контрактом Месси.
Было очевидно, что вся эта новость про громадный доход была фейковая, чтобы потушить разгарающийся скандал с необоснованным контрактом Месси.