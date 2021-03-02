Семеду: «„Барселона“ решила меня продать, чтобы заработать»

Защитник «Вулверхэмптона» рассказал о причинах ухода из «Барселоны».

Мне объяснили, что клуб столкнулся с экономическими проблемами. Меня решили продать, чтобы заработать. Это же касается Суареса, Видаля и Ракитича. Впрочем, я был удивлен, что мне разрешили покинуть клуб, после чего я сразу же согласился на переход в «Вулверхэмптон».