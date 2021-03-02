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Семеду: «„Барселона“ решила меня продать, чтобы заработать»

02 марта 2021, 21:19

Защитник «Вулверхэмптона» Нелсон Семеду рассказал о причинах ухода из «Барселоны».

Мне объяснили, что клуб столкнулся с экономическими проблемами. Меня решили продать, чтобы заработать. Это же касается Суареса, Видаля и Ракитича. Впрочем, я был удивлен, что мне разрешили покинуть клуб, после чего я сразу же согласился на переход в «Вулверхэмптон».

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
03 марта в 10:33
О да, на них четверых Барса "заработала" меньше 40 млн. Причем 30 из них получили за Семеду, и то продали дешевле рынка.
Слово "заработали" применимо только к трансферу Семеду. Остальных "раздали".
RR117
RR117
03 марта в 09:36
А как же то, что Месси там "приносит громадный доход клубу", что клуб сейчас на грани банкротства и распродает игроков.

Было очевидно, что вся эта новость про громадный доход была фейковая, чтобы потушить разгарающийся скандал с необоснованным контрактом Месси.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ STVA 1 (раскрыть)
03 марта в 00:18
на тех на тех. Месси еще могет
STVA 1
STVA 1 ответ Happyboy Barca (раскрыть)
02 марта в 23:53
С этим трудно спорить!Но не на том они экономили
Альфамен
Альфамен ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
02 марта в 23:31
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответ STVA 1 (раскрыть)
    02 марта в 23:30
    экономия тоже своего рода заработок .
    STVA 1
    STVA 1 ответ Сантус (раскрыть)
    02 марта в 22:38
    Во!Точно))
    Сантус
    Сантус ответ STVA 1 (раскрыть)
    02 марта в 22:30
    Жабу...которая теперь душит...)
    STVA 1
    STVA 1
    02 марта в 21:39
    Интересно что они заработали на Суаресе
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    02 марта в 21:37
    Если-бы хотели заработать, то продали-бы Месси. А вас только для того, чтобы платить зарплату Месси.
    beefs
    beefs
    02 марта в 21:36
    ничего здесь удивительного нет...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    02 марта в 21:26
    Каждый выживает как может...
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