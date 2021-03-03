Итальяно: «0:3 — слишком суровый счёт, учитывая ход игры с „Ювентусом“»

Главный тренер «Специи» прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:3) в матче 25-го тура Серии А.

Нам жаль, потому что мы так хорошо играли в течение часа, а в итоге проиграли 0:3. Этот результат слишком, слишком суров, учитывая ход сегодняшней игры.

Мы часто проникали в финальную треть поля. Было 2-3 момента, когда мы могли реально навредить «Юве», но затем мы пропустили 2 гола за 10 минут. Накатила усталость, а играть при счёте 0:2 — тяжело и с психологической точки зрения.

Как тренер я должен быть доволен увиденным и уверенно смотреть в будущее, потому что, если мы будем играть с таким характером в оставшихся 13 матчах, то можем провести хороший сезон.

Игра складывалась очень хорошо. Лично я считаю, что если мы будем обороняться глубже, то с большей вероятностью проиграем 0:6, чем 0:3.