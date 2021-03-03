ГлавнаяНовости

Итальяно: «0:3 — слишком суровый счёт, учитывая ход игры с „Ювентусом“»

03 марта 2021, 02:01
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)СпециаМатч завершен

Главный тренер «Специи» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:3) в матче 25-го тура Серии А.

Нам жаль, потому что мы так хорошо играли в течение часа, а в итоге проиграли 0:3. Этот результат слишком, слишком суров, учитывая ход сегодняшней игры.

Мы часто проникали в финальную треть поля. Было 2-3 момента, когда мы могли реально навредить «Юве», но затем мы пропустили 2 гола за 10 минут. Накатила усталость, а играть при счёте 0:2 — тяжело и с психологической точки зрения.

Как тренер я должен быть доволен увиденным и уверенно смотреть в будущее, потому что, если мы будем играть с таким характером в оставшихся 13 матчах, то можем провести хороший сезон.

Игра складывалась очень хорошо. Лично я считаю, что если мы будем обороняться глубже, то с большей вероятностью проиграем 0:6, чем 0:3.

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 04:24
Ювентус перестарался, обычно 2-0 выигрывают.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100