Сорокин подтвердил готовность Петербурга к проведению Евро-2020

Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что Санкт-Петербург за 100 дней до старта чемпионата Европы по футболу готов к проведению матчей турнира.

Мы продолжаем готовиться, у нас все по плану. Рабочий визит УЕФА показал, что никаких больших вопросов к нам нет, осталось только адаптировать стадион непосредственно к матчам Евро-2020. Вопросы УЕФА рабочего порядка — совсем мелкие, технические.

Продумываем культурную программу, предназначенную для болельщиков вне стадиона. Что касается подготовки стадиона, сейчас временная инфраструктура существует в режиме зимнего периода, нужно перевести ее в летний. Будет развернута объемная инфраструктура для вещателей. Остались исключительно технические моменты.