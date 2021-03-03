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Сорокин подтвердил готовность Петербурга к проведению Евро-2020

03 марта 2021, 09:30

Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что Санкт-Петербург за 100 дней до старта чемпионата Европы по футболу готов к проведению матчей турнира.

Мы продолжаем готовиться, у нас все по плану. Рабочий визит УЕФА показал, что никаких больших вопросов к нам нет, осталось только адаптировать стадион непосредственно к матчам Евро-2020. Вопросы УЕФА рабочего порядка — совсем мелкие, технические.

Продумываем культурную программу, предназначенную для болельщиков вне стадиона. Что касается подготовки стадиона, сейчас временная инфраструктура существует в режиме зимнего периода, нужно перевести ее в летний. Будет развернута объемная инфраструктура для вещателей. Остались исключительно технические моменты.

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158nactux
158nactux
03 марта в 12:21
Отнимет гейропа 100%
ДСА
ДСА
03 марта в 11:14
По другому и быть не могло.
berda2003
berda2003
03 марта в 09:50
он, кажется, не слышал, что уефа собирается провести ЧЕ в одной стране, и это не Россия.
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