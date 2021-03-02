Рондон: «Если ЦСКА решит меня выкупить, то обсужу это со своей семьёй»

Форвард ЦСКА Хосе Саломон Рондон рассказал о своих планах.
Я всегда открыт к предложениям. Не буду скрывать, что всегда хотел играть за «Бока Хуниорс». Могу также прямо заявить, что соглашусь на переезд в МЛС.
Но не исключаю и европейский клуб для дальнейшего продолжения карьеры. Впрочем, сначала мне нужно проявить себя в ЦСКА. Если они захотят меня выкупить, то придется обсудить это со своей семьей. Моя цель — обосноваться на одном месте, чтобы постоянно быть радом с семьей.
Контракт Рондона принадлежит китайскому клубу «Далянь Ифан», а за ЦСКА футболист выступает на правах аренды.
Всем здоровья.
Всем здоровья.