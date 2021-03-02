ГлавнаяНовости

Рондон: «Если ЦСКА решит меня выкупить, то обсужу это со своей семьёй»

02 марта 2021, 23:39

Форвард ЦСКА Хосе Саломон Рондон рассказал о своих планах.

Я всегда открыт к предложениям. Не буду скрывать, что всегда хотел играть за «Бока Хуниорс». Могу также прямо заявить, что соглашусь на переезд в МЛС.

Но не исключаю и европейский клуб для дальнейшего продолжения карьеры. Впрочем, сначала мне нужно проявить себя в ЦСКА. Если они захотят меня выкупить, то придется обсудить это со своей семьей. Моя цель — обосноваться на одном месте, чтобы постоянно быть радом с семьей.

Контракт Рондона принадлежит китайскому клубу «Далянь Ифан», а за ЦСКА футболист выступает на правах аренды.

Все новости
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии5
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии11
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии12
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»
Сегодня, 18:20 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ternan
Ternan
03 марта в 10:07
Сыграл два не полных матча ниочемных и уже о выкупе заговорил
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
03 марта в 09:55
Катёнок без футбола очень скучновато.Представляешь тачка без бензина.Тоже самое.Misses вы из какой галактики?
oFANATo
oFANATo
03 марта в 09:50, ред.
Время покажет....а пока старайся забивать голы соперникам.
Союзник противников
Союзник противников
03 марта в 09:45
Нафиг он не нужен.
Caniggia
Caniggia
03 марта в 09:30
После 2-х матчей желание одно - пнуть под зад посильнее, чтобы как раз обратно до Китая долетел.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
03 марта в 08:27
Для начала надо заиграть.
SHMEL
SHMEL
03 марта в 07:19
Пока предпосылок к выкупу Саломона не видно...
112910415
112910415
03 марта в 06:23
сыграй несколько ярких матчей, потом будет разговор
ДАША Д
ДАША Д
03 марта в 05:22
Купить у китайцев нереально, разве что даром взять
Ironigor
Ironigor
03 марта в 01:43
В любом случае он усилит ЦСКА , ещё всё впереди у него. Уж лучше Чаловека точно !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 01:06
Какой же ты быстрый, Саломон. Ты забей штучек 7-8 хотя бы , вот тогда вопрос сам собой встанет перед армейским руководством. А говорить о выкупе явно преждевременно. Ты без году неделя в команде и пользы пока от тебя нет никакой. Будем надеяться , что начнешь забивать. А нет, так расстанемся без взаимных претензий.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
03 марта в 00:37
Не выкупит)Федя расстроится)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 марта в 00:06
Мне кажется, что до этого дело не дойдет. Поедет летом обратно в Поднебесную. Уровень не тот, лучшие годы позади.
Dima salev
Dima salev
02 марта в 23:58
Рано говорить такие слова . Сначала надо показать себя в поле
Cat01
Cat01
02 марта в 23:55
Надо хорошо подумать и затем решать
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
02 марта в 23:51
Во размечтался.ю
Gahi
Gahi
02 марта в 23:43
Нужно самому стараться и быть всегда желанным в команде. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100