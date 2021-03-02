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Червиченко: «Романцев своё большое сердце всю жизнь отдавал „Спартаку“»

02 марта 2021, 16:19

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с госпитализацией легендарного тренера «красно-белых» Олега Романцева из-за инфаркта.

Олег Иванович — большой человек. Вся жизнь на износ, он свое большое сердце всю жизнь отдавал «Спартаку», как игрок, а потом как тренер. Также отдавался полностью болельщикам, но к сожалению физиология человека такова, что все приходит когда-то в негодность, или к состоянию усталости. Поэтому хочется только пожелать Олегу Ивановичу здоровья и 100 лет жизни, чтобы он как можно дольше жил и больше не возвращался к этой проблеме.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что Романцев чувствует себя хорошо.

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ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
02 марта в 18:45
    STVA 1
    STVA 1
    02 марта в 17:10
    Как то необычно это слышать от Червяка))
    alexgurzan
    alexgurzan ответ LOpp (раскрыть)
    02 марта в 16:50
    Добрый день.
    Пока-что такой возможности не предвидится.
    d_fincher
    d_fincher
    02 марта в 16:43
    Червиченко своё большое пузо вырастил, поедая Спартак Романцева.
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 марта в 16:41
    Да хватит уже! "Не спешите меня хоронить!"
    LOpp
    LOpp
    02 марта в 16:40
    Добрый день!
    Сегодня отменили матч Лацио-Торино, до отмены матча успел купить игрока Лацио. Хорошо конечно, если бы в таких случаях был откат трансфера. Вроде такой вопрос уже поднимался.
    Penokkio
    Penokkio
    02 марта в 16:27
    И это говорит Червиченко. Человек, который Романцева терпеть не мог и всеми правдами и неправдами пытался выкинуть его из Спартака. Переобувание года
    asraeil
    asraeil
    02 марта в 16:25
    Доброго здоровья Олегу Ивановичу!!!!
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