Червиченко: «Романцев своё большое сердце всю жизнь отдавал „Спартаку“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с госпитализацией легендарного тренера «красно-белых» Олега Романцева из-за инфаркта.
Олег Иванович — большой человек. Вся жизнь на износ, он свое большое сердце всю жизнь отдавал «Спартаку», как игрок, а потом как тренер. Также отдавался полностью болельщикам, но к сожалению физиология человека такова, что все приходит когда-то в негодность, или к состоянию усталости. Поэтому хочется только пожелать Олегу Ивановичу здоровья и 100 лет жизни, чтобы он как можно дольше жил и больше не возвращался к этой проблеме.
Ранее в «Спартаке» сообщили, что Романцев чувствует себя хорошо.
Наверное, вообще единственный приличный человек среди всех спартаковцев.
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А дедушке -- здоровья и долгих лет жизни. Пусть всё у него будет хорошо.
Наверное, вообще единственный приличный человек среди всех спартаковцев.
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А дедушке -- здоровья и долгих лет жизни. Пусть всё у него будет хорошо.
Пока-что такой возможности не предвидится.
Пока-что такой возможности не предвидится.
Сегодня отменили матч Лацио-Торино, до отмены матча успел купить игрока Лацио. Хорошо конечно, если бы в таких случаях был откат трансфера. Вроде такой вопрос уже поднимался.
Сегодня отменили матч Лацио-Торино, до отмены матча успел купить игрока Лацио. Хорошо конечно, если бы в таких случаях был откат трансфера. Вроде такой вопрос уже поднимался.