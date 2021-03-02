Червиченко: «Романцев своё большое сердце всю жизнь отдавал „Спартаку“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с госпитализацией легендарного тренера «красно-белых» из-за инфаркта.

Олег Иванович — большой человек. Вся жизнь на износ, он свое большое сердце всю жизнь отдавал «Спартаку», как игрок, а потом как тренер. Также отдавался полностью болельщикам, но к сожалению физиология человека такова, что все приходит когда-то в негодность, или к состоянию усталости. Поэтому хочется только пожелать Олегу Ивановичу здоровья и 100 лет жизни, чтобы он как можно дольше жил и больше не возвращался к этой проблеме.