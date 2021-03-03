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Семак оценил шансы сборной России на Евро-2020

03 марта 2021, 15:18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от выступлений сборной России на предстоящем Евро-2020.

Мы не фавориты на данный момент. Со стороны болельщиков мы хотим видеть желание побеждать, отдавать все силы ради победы. Если болельщики это увидят — это уже полдела. Все вместе будем следить.

Чемпионат Европы намечен на лето 2021 года — с 11 июня по 11 июля. Изначально турнир должен был пройти прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Российская сборная сыграет в группе В, ее соперниками будут сборные Бельгии, Дании и Финляндии.

Сборная России занимает 39-е место в обновленном рейтинге ФИФА.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
03 марта в 17:53
Уже ищет запасной аэродром, если в Зените пойдёт что-то не так.
112910415
112910415
03 марта в 17:21
понятно -
оптимизма не наблюдается
mihaluch
mihaluch
03 марта в 16:10
Дай бог пройти в следующий круг.
Caniggia
Caniggia
03 марта в 16:02
Вопрос: Что общего между шансами сборной России на Евро и тренером Семаком?
Ответ: Они оба нулевые!
drug01
drug01
03 марта в 15:41
Неужели так всё будет???
Anisovich
Anisovich
03 марта в 15:19
Шансов никаких.
idres
idres
03 марта в 15:19
Да тут и оценивать то не чего....шансы критически приближаются к .....
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