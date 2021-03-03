Семак оценил шансы сборной России на Евро-2020

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03 марта 2021, 15:18

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от выступлений сборной России на предстоящем Евро-2020.

Мы не фавориты на данный момент. Со стороны болельщиков мы хотим видеть желание побеждать, отдавать все силы ради победы. Если болельщики это увидят — это уже полдела. Все вместе будем следить.

Чемпионат Европы намечен на лето 2021 года — с 11 июня по 11 июля. Изначально турнир должен был пройти прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Российская сборная сыграет в группе В, ее соперниками будут сборные Бельгии, Дании и Финляндии.