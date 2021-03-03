Дзюба: «Вживую с Розановым так и не пообщались. Я стеснялся, наверное»

Нападающий «Зенита» поделился мыслями после известия о смерти комментатора Юрия Розанова.

Юрий Альбертович – это человек, который... Это эпоха, которая вместе с ним сейчас ушла. Это комментатор, на котором мы выросли в детстве, на футбольных и хоккейных трансляциях. Бывало, что ты смотришь матч только из-за того, что Юрий Альбертович Розанов его комментирует.

Я думаю, он для многих был наставником. Детство действительно прошло под его комментарии, под его всплески эмоций, под вот этот его озорной голос.

Я был заочно знаком с Юрием Альбертовичем, мы всегда передавали друг другу приветы, тепло друг к другу относились, и для меня это было очень дорого, так как очень уважал его, как и все. К сожалению, вживую в конце нам не удалось увидеться и пообщаться. Наверное, я даже стеснялся. В любом случае этот человек заслуживает только добрых и лестных слов.

Он настоящий боец. Я знаю, как он боролся, героически боролся с этой болезнью, и, к сожалению, так все произошло. Царство ему небесное. Юрий Альбертович, мы вас не забудем. Вы действительно величина и многое дали спорту в целом. Многие комментаторы, я думаю, появились благодаря вам.

Тяжелый день.