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Дзюба: «Вживую с Розановым так и не пообщались. Я стеснялся, наверное»

03 марта 2021, 14:47

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мыслями после известия о смерти комментатора Юрия Розанова.

Юрий Альбертович – это человек, который... Это эпоха, которая вместе с ним сейчас ушла. Это комментатор, на котором мы выросли в детстве, на футбольных и хоккейных трансляциях. Бывало, что ты смотришь матч только из-за того, что Юрий Альбертович Розанов его комментирует.

Я думаю, он для многих был наставником. Детство действительно прошло под его комментарии, под его всплески эмоций, под вот этот его озорной голос.

Я был заочно знаком с Юрием Альбертовичем, мы всегда передавали друг другу приветы, тепло друг к другу относились, и для меня это было очень дорого, так как очень уважал его, как и все. К сожалению, вживую в конце нам не удалось увидеться и пообщаться. Наверное, я даже стеснялся. В любом случае этот человек заслуживает только добрых и лестных слов.

Он настоящий боец. Я знаю, как он боролся, героически боролся с этой болезнью, и, к сожалению, так все произошло. Царство ему небесное. Юрий Альбертович, мы вас не забудем. Вы действительно величина и многое дали спорту в целом. Многие комментаторы, я думаю, появились благодаря вам.

Тяжелый день.

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Все комментарии
протон1
протон1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
04 марта в 22:46, ред.
печально(
mortid
mortid
04 марта в 01:17
Лысого гонять на всю страну не стеснялся, а тут застеснялся.
Альфи
Альфи
03 марта в 22:59
Дзюба и постеснялся....
протон1
протон1
03 марта в 22:11
не стоит тролить дзюбу . тут он откровенен. нельзя. слышите нельзя. открыто сказал. уважение
протон1
протон1
03 марта в 22:11
ач ем он болел?
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
03 марта в 21:54
Светлая память . . .
RiotZero
RiotZero
03 марта в 21:31, ред.
Лучше бы др...ть на камеру стеснялся.
praporchik zadov
praporchik zadov
03 марта в 20:20
Артемка очумелые ручки....
13 RUS
13 RUS ответ pomor45 (раскрыть)
03 марта в 20:13
Спасибо за сообщение
pomor45
pomor45 ответ 13 RUS (раскрыть)
03 марта в 19:33
Странное выражение. Земля пухом для бренного тела, съедаемого червями, а вечной душе до земли дела нет - она в царствии небесном обитает.
pomor45
pomor45
03 марта в 19:30
Не успел вживую пообщаешься в царстве небесном, если, конечно, туда пускают мастеров на все руки.
Супервайзер
Супервайзер
03 марта в 18:26
Хоть в этом Розанову повезло. Дзюба его своим рукопожатием не испачкал.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
03 марта в 18:14
Соболезнование родным.
Лицемер не трогал бы его своими грязными руками и мыслями.
13 RUS
13 RUS
03 марта в 18:13
Светлая память, пусть земля будет пухом.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
03 марта в 17:26
Светлая память, было очень интересно его слушать.
Ravshan878
Ravshan878
03 марта в 17:10
Вечная память. Юрий уважали не только в России но и за пределами Russia. Соболезнования родным и близким.Пусть земля будет пухом.
lobsterdam
lobsterdam
03 марта в 16:43
Юрий Альбертович имел отличительную особенность придумывать на ходу фразы, ставшие потом крылатыми, по сути афоризмами. Думаю, многие поймут, о чем речь, и эти фразы надолго войдут в историю, станут легендарными. Его репортажи ни с кем не спутаешь, тонкий юмор, но без обид и троллинга, мягкий голос. Он чувствовал атмосферу футбольного матча как никто другой. Хоккейные с его участием смотреть не довелось. Вечная память!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
03 марта в 16:39
Отличный был комментатор Юрий Альбертович....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
03 марта в 16:38, ред.
Только сейчас вспомнил, что Юрий Альбертович "пропал" из эфира на год или два. Я подумал, что пришли молодые и его услуги уже не нужны. Но месяц - два назад Розанов вышел в эфир в паре с другим комментатором, несколько раз высказался о происходящем на поле. Видимо, да так это и есть, - это была его лебединая песня, все уже ВСЁ знали, в том числе и он сам, поэтому комментаторское содружество решило таким образом проводить его в почётный "предпоследний" путь. Какой последний - мы теперь знаем. Не сомневаюсь, что он и с небес будет вести свой репортаж о том, что происходит на футбольном поле.
Nick Ch
Nick Ch ответ nikoladolgov (раскрыть)
03 марта в 16:13
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    03 марта в 16:11
      Martini-1987
      Martini-1987
      03 марта в 15:45
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        03 марта в 15:25
          L.Hamilton
          L.Hamilton
          03 марта в 15:18
            Василий 50
            Василий 50
            03 марта в 15:12
            Дзюба, причём тут ты?
            Mekail
            Mekail
            03 марта в 15:09
            НароШно не придумаешь....я честный, но стеснительный... поэтому я думаю людям правду в лицо...:))))
            Аксинья
            Аксинья
            03 марта в 15:03
              swed27
              swed27
              03 марта в 14:57, ред.
              Самый стеснительный футболист России Ош
              Gallardo27
              Gallardo27
              03 марта в 14:53
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