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Сорокин надеется, что иностранные фанаты смогут посетить Евро-2020 в России

03 марта 2021, 14:52

Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин выразил надежду на то, что эпидемиологическая ситуация позволит иностранным болельщикам приехать на матчи турнира в Санкт-Петербурге.

Ситуация у нас более благоприятная, чем во многих городах. Сейчас приняты определенные меры, которые делают это [приезд иностранцев в Россию] затруднительным, но мы надеемся на стабилизацию ситуации и допуск иностранных болельщиков.

Сегодня у нас в Петербурге разрешено посещение 75% на спортивных матчах. Мы активно занимаемся вакцинированием, это дает нам надежду на то, что к апрелю будет высокий уровень иммунитета и это даст повод принять решение в пользу болельщиков.

Ранее Сорокин подтвердил готовность Петербурга к проведению Евро-2020.

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Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 15:00
Решение надо будет принимать ближе к делу, а пока загадывать просто нет смысла. Все будет зависеть от конкретной ситуации перед самым началом ЧЕ. Прогнозировать состояние пандемии на тот момент очень сложно. Подождем, в мае все сами увидим.
Вoлхв
Вoлхв
03 марта в 14:55
Многие на это возлагают надежду....может и получится
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