Сорокин надеется, что иностранные фанаты смогут посетить Евро-2020 в России

Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин выразил надежду на то, что эпидемиологическая ситуация позволит иностранным болельщикам приехать на матчи турнира в Санкт-Петербурге.

Ситуация у нас более благоприятная, чем во многих городах. Сейчас приняты определенные меры, которые делают это [приезд иностранцев в Россию] затруднительным, но мы надеемся на стабилизацию ситуации и допуск иностранных болельщиков.

Сегодня у нас в Петербурге разрешено посещение 75% на спортивных матчах. Мы активно занимаемся вакцинированием, это дает нам надежду на то, что к апрелю будет высокий уровень иммунитета и это даст повод принять решение в пользу болельщиков.