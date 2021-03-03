Шайбеков: «Конечно, „Урал“ — упёртый соперник, игра была до первого гола»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков считает, что разгромная победа в матче 1/8 финала Кубка России над «Уралом» придаст его команде уверенности.

Конечно, «Урал» — упёртый соперник, игра была до первого гола — мы забили, и у нас все пошло хорошо. Вся команда сыграла хорошо, а не только Тимур Жамалетдинов. Выполнили установку тренера, хотя было несколько неприятных моментов. В остальном, что тренер просил, что наигрывал на сборах — игроки все сделали.

Думаю, это будет хороший толчок для нашей команды. Нам надо было не пропустить и забить побольше, чтобы получить уверенность.