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Шайбеков: «Конечно, „Урал“ — упёртый соперник, игра была до первого гола»

03 марта 2021, 14:19
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа3 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков считает, что разгромная победа в матче 1/8 финала Кубка России над «Уралом» придаст его команде уверенности.

Конечно, «Урал» — упёртый соперник, игра была до первого гола — мы забили, и у нас все пошло хорошо. Вся команда сыграла хорошо, а не только Тимур Жамалетдинов. Выполнили установку тренера, хотя было несколько неприятных моментов. В остальном, что тренер просил, что наигрывал на сборах — игроки все сделали.

Думаю, это будет хороший толчок для нашей команды. Нам надо было не пропустить и забить побольше, чтобы получить уверенность.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
03 марта в 14:56
Но придёт ли уверенность это вопрос.
drug01
drug01
03 марта в 14:39
Игра по счёту
Мaлик
Мaлик
03 марта в 14:20
Хорошая была игра и заслуженная победа
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