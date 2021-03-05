«Бавария» подписала контракт с Мусиалой до 2026 года

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала пописал новый контракт с клубом.
Талантливый хавбек заключил соглашение до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что по этому контракту он будет получать 5 млн евро в год.
🗣️ @JamalMusiala: «„Ich freue mich wirklich sehr, dass ich meinen ersten Profivertrag beim #FCBayern unterschrieben habe.»— 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) March 5, 2021
♦ #Musiala2026 ♦ #MiaSanMia pic.twitter.com/SwAmyZJXFk
В текущем сезоне на счету 18-летнего Мусиалы 17 матчей в Бундеслиге и 3 гола.
Всем здоровья.
Всем здоровья.