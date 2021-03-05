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«Бавария» подписала контракт с Мусиалой до 2026 года

вчера, 15:46

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала пописал новый контракт с клубом.

Талантливый хавбек заключил соглашение до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что по этому контракту он будет получать 5 млн евро в год.

В текущем сезоне на счету 18-летнего Мусиалы 17 матчей в Бундеслиге и 3 гола.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:26
пока Барселона думает как выплатить 500 лямов игроку который пешком ходит по полю, Бавария набирает игроков за копейки которые в ближайшее будут всех и все. Топ-менеджмент.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 17:53
Безусловно верное решение
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:39
Неплохой контракт он себе выбил.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:26
Пригодится Баварии!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:22
Не каждому игроку предлагают 5млн зарплату и 5 лет контракта. Знать видят в парне будущую звезду , ведь не многим такие деньги предлагают, а уж для 18ти летнего это вообще удивительно. Будем надеяться , что руководство не ошиблось в пареньке и он порадует нас своей игрой.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:06
Игрок не а будущее
Cat01
Cat01
вчера в 15:51
Это хорошо удачи
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