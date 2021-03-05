«Бавария» подписала контракт с Мусиалой до 2026 года

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вчера, 15:46

Полузащитник «Баварии» пописал новый контракт с клубом.

Талантливый хавбек заключил соглашение до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что по этому контракту он будет получать 5 млн евро в год.

В текущем сезоне на счету 18-летнего Мусиалы 17 матчей в Бундеслиге и 3 гола.