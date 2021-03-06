Холанд получил повреждение в матче с «Баварией»

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06 марта 2021, 22:53

Нападающий дортмундской «Боруссии» получил травму в матче 24-го тура Бундеслиги с «Баварией» (2:4).

На 53-й минуте норвежский форвард получил повреждение ноги в результате столкновения с защитником мюнхенцев Джеромом Боатенгом. Холанда вывели за пределы поля врачи, через некоторое время он вернулся к игре.

Тем не менее на 60-й минуте Холанд все же был заменен. После этого медики продолжили оказывать ему помощь на скамейке.

Seloco! Tornozelo do Haaland já tava no sangue. pic.twitter.com/sTXeLMIFYQ — #JFNOBBB22 🍿 (@jftorcedorcrf) March 6, 2021

В прошедшей встрече Эрлинг оформил дубль в самом начале матча.