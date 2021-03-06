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Холанд получил повреждение в матче с «Баварией»

06 марта 2021, 22:53
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд получил травму в матче 24-го тура Бундеслиги с «Баварией» (2:4).

На 53-й минуте норвежский форвард получил повреждение ноги в результате столкновения с защитником мюнхенцев Джеромом Боатенгом. Холанда вывели за пределы поля врачи, через некоторое время он вернулся к игре.

Тем не менее на 60-й минуте Холанд все же был заменен. После этого медики продолжили оказывать ему помощь на скамейке.

В прошедшей встрече Эрлинг оформил дубль в самом начале матча.

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Все комментарии
112910415
112910415
07 марта в 07:30
пострадал ценнейший мировой актив ...
сочувствие и лучшие пожелания !
ЮЗИК
ЮЗИК
07 марта в 03:52
Сломали парня
Сантус
Сантус
07 марта в 00:37
Теперь ясно почему не 4:3...
Juventus CR7
Juventus CR7
06 марта в 23:26
Давай лидер скорейшего выздоровления!
mihaluch
mihaluch
06 марта в 23:22
Надеюсь что ничего серьёзного. Просто ушиб.
STVA 1
STVA 1
06 марта в 23:13
Здоровья парню!Жаль будет если травмы загубят карьеру
Cat01
Cat01
06 марта в 22:59
Желаем здоровья и успехов
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