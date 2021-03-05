ГлавнаяНовости

У Азара случился рецидив мышечной травмы

вчера, 22:49

Полузащитник «Реала» Эден Азар продолжает восстановление от травмы.

По информации источника, у бельгийского вингера случился рецидив. 30-летний футболист испытывает боли в ранее травмированной мышце.

Отмечается, что Азар может вернуться к матчу с «Аталантой» в Лиге чемпионов 16 марта.

Недавно сообщалось, что Азар может покинуть «Реал» в случае трансфера Мбаппе.

Все новости
Холанд получил повреждение в матче с «Баварией»
Сегодня, 22:53 ФотоКомментарии1
ОфициальноКокорин получил травму и не сыграет с «Пармой»
Сегодня, 17:08 Комментарии58
Зидан: «Азар может вернуться на поле на следующей неделе»
Сегодня, 15:43 Комментарии5
Кьеллини вернется на поле в матче против «Порту»
Сегодня, 14:39 Комментарии3
ОфициальноМариано Диас получил мышечную травму
Вчера, 01:58 Комментарии3
Ещё один защитник «Ливерпуля» получил травму
04 марта Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 10:54
Бэйл 2.0
kella
kella
сегодня в 07:31
Это не новость.
vastudio
vastudio ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 01:54, ред.
Нефиг было шастать, от добра добра не ищут...захотел трофеев. В Челси он был звездой, в риале превратился в посмешище. Урок для искателей абсолютных топ-клубов)
Альфамен
Альфамен ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 01:38
Да,что вы пишите-то???Какое желание,вы его в составе Реала вообще видите,в смысле когда он здоров,вы видите того Азара,что феерил в Челси???Человек снизил требования к себе,вышел из тонуса,вот и итог.
Альфамен
Альфамен ответ ilyafrom (раскрыть)
сегодня в 01:24
Жалеет,что перешёл???Судя по всему его все устраивает,кокоша бельгийского разлива.Это Реал должен жалеть,что купили этого бездаря,даже когда здоров от него нет никакого прока на поле.Побыстрее бы продали его!!!
Hamman
Hamman
сегодня в 00:38
Ну так то Азар раньше не получал таких травм. Травмы в АПЛ как то обходили его стороной. Скорее всего из-за желания играть и доказать что не зря Реал подписал его, он не долечив до конца травму получил рецидив. Нужно полноценно долечиться и уже после смотреть что осталось от старого Азара...
bsww
bsww ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:29
А может дело не в полях, а в чемпионате. В Англии нужна силушка богатырская. А тут техника, без борьбы тело стало мягким и травмы появились.
Как в анекдоте.
- Доктор сказал, что у меня врожденные способности к горнолыжному спорту.
- А в чем это выражается?
- Кости быстро срастаются!
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 00:07
Пора Азару задуматься о Китае или Саудовской аравии.
dimagas2
dimagas2 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:53
Поля то нет,а тренер и персонал то отличатся)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:33
Ну с каждым может случится!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:02
Идеальный клиент зенита
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:01
Не повезло Реалу с Азаром - определенно. В АПЛ парень блистал, никаких травм не было, если и были , то редко и незначительные. А в Мадриде парень из лазарета не вылезает. Что за напасть - абсолютно непонятно. Просто злой рок какой то преследует парня. Только-только вылечится, как опять проблемы со здоровьем. Парень за короткий промежуток не успевает толком форму набрать, как следует очередная травма, просто конвейер и болячек какой то.
Чем поля в Испании от Английских отличаются??? Да ни чем!
Здоровья Азару и всем нам.
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 22:57
Жалеет, наверно, что перешел.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:52
Опять болеет бедняга.
drug01
drug01
вчера в 22:52
Желаем удачи и здоровья
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100