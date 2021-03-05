У Азара случился рецидив мышечной травмы

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вчера, 22:49

Полузащитник «Реала» продолжает восстановление от травмы.

По информации источника, у бельгийского вингера случился рецидив. 30-летний футболист испытывает боли в ранее травмированной мышце.

Отмечается, что Азар может вернуться к матчу с «Аталантой» в Лиге чемпионов 16 марта.

Недавно сообщалось, что Азар может покинуть «Реал» в случае трансфера Мбаппе.