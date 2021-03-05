У Азара случился рецидив мышечной травмы

Полузащитник «Реала» Эден Азар продолжает восстановление от травмы.
По информации источника, у бельгийского вингера случился рецидив. 30-летний футболист испытывает боли в ранее травмированной мышце.
Отмечается, что Азар может вернуться к матчу с «Аталантой» в Лиге чемпионов 16 марта.
Недавно сообщалось, что Азар может покинуть «Реал» в случае трансфера Мбаппе.
Чем поля в Испании от Английских отличаются??? Да ни чем!
Здоровья Азару и всем нам.
Чем поля в Испании от Английских отличаются??? Да ни чем!
Здоровья Азару и всем нам.