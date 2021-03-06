Кроос: «Я намерен завершить карьеру в „Реале“»

Полузащитник «Реала» поделился мнением о своей игре и рассказал о планах на будущее.

Я стараюсь выкладываться по максимуму в каждой игре, и каждый мой пас, который не доходит до моего товарища по команде, раздражает меня.

Стараюсь стремиться к совершенству в этом аспекте, хотя вы никогда не можете быть совершенными. Я практикую этот навык и работаю над ним непрерывно в течение многих лет.

Как я всегда говорил, я намерен завершить карьеру здесь, и именно это я и собираюсь сделать.