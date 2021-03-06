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Кроос: «Я намерен завершить карьеру в „Реале“»

06 марта 2021, 23:05

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о своей игре и рассказал о планах на будущее.

Я стараюсь выкладываться по максимуму в каждой игре, и каждый мой пас, который не доходит до моего товарища по команде, раздражает меня.

Стараюсь стремиться к совершенству в этом аспекте, хотя вы никогда не можете быть совершенными. Я практикую этот навык и работаю над ним непрерывно в течение многих лет.

Как я всегда говорил, я намерен завершить карьеру здесь, и именно это я и собираюсь сделать.

Ранее Кроос рассказал, что после ЧМ-2018 столкнулся с травлей в Сети.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
07 марта в 05:50
А мог бы ещё и поиграть пусть и не на самом высоком уровне.
95-shishani-95
95-shishani-95
07 марта в 00:59
Отличная цель! Успехов и больших побед с мадридским Реалом!!! Победы Реалу в матче против Атлетико Мадрид!
Сантус
Сантус
07 марта в 00:27
Кроос местами очень хорош...но глаза гореть перестали.Не мне судить,возраст,татуировки или реакция на соцсети..кто знает,но удачи парню...и пару голевых с Матрасом...)
sv_1969
sv_1969
06 марта в 23:14
От добра добра не ищут
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