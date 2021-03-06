Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»

Бывший тренер «Спартака» поделился мнением о нападающем красно-белых .

Я думаю, сейчас ему чуть-чуть терпения нужно, потому что он играет в России. Думаю, Квинси — хороший игрок.

Когда я работал в «Спартаке», я видел в нем хорошего профессионала, он здорово работал. Промесу не нужна только зарплата от «Спартака» — 150 процентов, что он продолжит выполнять свою работу профессионала на отлично!