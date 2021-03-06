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Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»

06 марта 2021, 20:11

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о нападающем красно-белых Квинсе Промесе.

Я думаю, сейчас ему чуть-чуть терпения нужно, потому что он играет в России. Думаю, Квинси — хороший игрок.

Когда я работал в «Спартаке», я видел в нем хорошего профессионала, он здорово работал. Промесу не нужна только зарплата от «Спартака» — 150 процентов, что он продолжит выполнять свою работу профессионала на отлично!

Также недавно Рианчо высказался о трансфере Александра Кокорина в «Фиорентину».

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Все комментарии
mortid
mortid
06 марта в 21:59
Гражданство ему дайте и в случае уголовного преследования на три буквы любителей канабиса, типа мы своих не сдаём.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 марта в 21:29
Ему не нужны маленькие деньги!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 марта в 21:13
Профессионал тем и отличается от любителя, что получает за игру в футбол солидное материальное вознаграждение. А настоящий профессионал свою зарплату скрупулезно и качественно отрабатывает. Промес все-таки настоящий профессионал и постарается показать качественный футбол в отличие от некоторых футболистов РПЛ.
sten312
sten312
06 марта в 20:55
Если зарплата не нужна,то пусть сам приплачивает или назад в Голландию вместе с его колючими и режущим инвентарем.
SPV
SPV
06 марта в 20:33
Промес Спартаку обязательно поможет когда наберет форму и когда команда выйдет на нормальную готовность. Две игры четко показали провал по физподготовки тренерского штаба, Промес офигел от того как все пешком ходят и долго думают.
нечитайло
нечитайло
06 марта в 20:24
Все работают за деньги
oFANATo
oFANATo
06 марта в 20:22
Ему не нужна зарплата от спартака
Ему нужно скрываться в спартаке
От правосудия Нидерландов
mihaluch
mihaluch
06 марта в 20:20
Только у профессионалов описывают имущество.
ДАША Д
ДАША Д
06 марта в 20:16, ред.
В Нидерландах все профукал, надо теперь в России обживаться.
Gahi
Gahi
06 марта в 20:15
Будем надеяться что Промес покажет ту игру которую от него ждут. Удачи
beefs
beefs
06 марта в 20:15
да знаем от кого он прячется...
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