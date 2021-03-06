Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»

Главный тренер «Милана» прокомментировал предстоящий матч 26-го тура Серии А против «Вероны».

Юрич отлично справляется со своей работой в «Вероне». Команда много атакует, нам нужно быть внимательными.

Они обыграли «Наполи» и «Аталанту», сыграли вничью с «Ювентусом». Они очень сильны в борьбе.

Мы не очень быстро перемещаем мяч, мы должны действовать лучше. «Верона» будет искать борьбу на поле, поэтому мы не должны давать им лишнего повода. Если получится играть в техничный футбол, то у нас будут отличные шансы.