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Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»

06 марта 2021, 15:36
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона0 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий матч 26-го тура Серии А против «Вероны».

Юрич отлично справляется со своей работой в «Вероне». Команда много атакует, нам нужно быть внимательными.

Они обыграли «Наполи» и «Аталанту», сыграли вничью с «Ювентусом». Они очень сильны в борьбе.

Мы не очень быстро перемещаем мяч, мы должны действовать лучше. «Верона» будет искать борьбу на поле, поэтому мы не должны давать им лишнего повода. Если получится играть в техничный футбол, то у нас будут отличные шансы.

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mihaluch
mihaluch
06 марта в 15:42
Верона гроза авторитетов.
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