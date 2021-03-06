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Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»

06 марта 2021, 18:10
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями после ничьей с «Бернли» (1:1) в 27-м туре АПЛ.

На этом стадионе тяжело играть. Однако должен сказать, что нам нужно было реализовать те большие моменты, которые мы имели. Когда упускаешь моменты и не принимаешь решения, тяжело побеждать в матчах. Если это не пенальти, то кто-то должен объяснить, что это.

Судя по созданным моментам, мы должны были выиграть. Если победы нет, нужно поискать в себе. Мы полностью доминировали в первом тайме, но они усложняли игру большим количеством длинных передач.

Мы создавали моменты и должны были побеждать с разницей в два или три гола. Если даешь хоть малейшую надежду какой-либо команде в АПЛ, они ею воспользуются.

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LMI
LMI
07 марта в 12:08
Если Арсенал остается без еврокубков на следующий сезон, что практически очевидно - в АПЛ нам догнать 6 место будет более чем сложно если вообще возможно, а победа в ЛЕ более чем туманна - то насколько это будет хорошо для клуба? Вот мне кажется, что при всех прочих составляющих - владельцы, менеджмент, стратегия развития - боюсь что клуб ждет еще большая депрессия и погружение в середняки АПЛ.
Ну конечно можно предположить, что с кем не бывает, срывы случаются, падения неизбежны и все в таком роде (вот и у Челси такое было, и МЮ хромал нехило, Ливер провалился, а ранее и вовсе 30 лет болтался между небом и землей), но вот на нашу ситуацию я это никак переложить не могу. Слишком много дуростей делается в клубе и останавливаться, как видно, не собираются
LMI
LMI
06 марта в 20:05
Да мы много чего были должны, и не только сегодня. Однако реальность такова и она весьма говеная
STVA 1
STVA 1
06 марта в 19:10
«Самое красивое в футболе – счет на табло» - так говорили и Старостин, и Лобановский, и Романцев.
ЮЗИК
ЮЗИК
06 марта в 18:43
В итоге потеряли два очка
Leha-ha50
Leha-ha50
06 марта в 18:40
Игроки Бернли так не думают.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 марта в 18:38
"Арсенал" действительно превосходил оппонентов по голевым моментам, по концовке матча было видно, что "Арсеналу" нужна победа, а "Бернли" вполне устраивает результат на табло. Но как правильно заметил Артета нужно еще реализовывать свои шансы. В АПЛ даже аутсайдеры колючие и просто так никто свои очки отдавать не собирается. А пенальти, как мы видели в случае со "Спартаком" ситуация довольно спорная и требует дополнительных разбирательств и четких трактовок в правилах.
aNOOBis
aNOOBis
06 марта в 18:33
При трёх ударах в створ это экстремистский юношеский максимализм, такое утверждать
shlomo
shlomo ответ David Young (раскрыть)
06 марта в 18:33
Благодарю.....но все репосты этого месяца на месте....проверил...ладно, не обеднею....
mihaluch
mihaluch
06 марта в 18:16
Побеждать должны, но увы не обязаны.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 марта в 18:11
Должен был побеждать,а в итоге 1-1
ДСА
ДСА
06 марта в 18:11
Сплошные убытки от этого тренера.
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