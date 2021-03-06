Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»

Главный тренер «Арсенала» поделился мыслями после ничьей с «Бернли» (1:1) в 27-м туре АПЛ .

На этом стадионе тяжело играть. Однако должен сказать, что нам нужно было реализовать те большие моменты, которые мы имели. Когда упускаешь моменты и не принимаешь решения, тяжело побеждать в матчах. Если это не пенальти, то кто-то должен объяснить, что это.

Судя по созданным моментам, мы должны были выиграть. Если победы нет, нужно поискать в себе. Мы полностью доминировали в первом тайме, но они усложняли игру большим количеством длинных передач.