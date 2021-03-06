Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»

Главный тренер «Реала» поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Ла Лиги против «Атлетико».

«Реал» является фаворитом? Нет, в дерби нет фаворита. Есть хорошая игра, которую мы хотим показать. Это отличный футбольный матч, это то, что фанаты хотят видеть.

Мы собираемся сыграть хороший матч, и всё. Я не знаю, что произойдет, но мы должны показать хорошее выступление, потому что мы играем против отличного соперника, который возглавляет таблицу.