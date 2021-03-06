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Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»

06 марта 2021, 15:29
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Ла Лиги против «Атлетико».

«Реал» является фаворитом? Нет, в дерби нет фаворита. Есть хорошая игра, которую мы хотим показать. Это отличный футбольный матч, это то, что фанаты хотят видеть.

Мы собираемся сыграть хороший матч, и всё. Я не знаю, что произойдет, но мы должны показать хорошее выступление, потому что мы играем против отличного соперника, который возглавляет таблицу.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
06 марта в 16:34
Атлетам очень часто доставалось от Реала.Думаю будут сюрпризы от них.Тот же Суарес из трусов выпрыгивать будет.Надеюсь в Реале все это понимают,плюс за нас ещё Куман будет топить...так что удачи Сливочные!)
gentlewolf
gentlewolf
06 марта в 16:11
Зидан очень дипломатичен, в качестве тренера. Едва ли не самый дипломатичный.
Но в грудак, если чо, накатит.
ДСА
ДСА
06 марта в 15:53
Атлетико явный фаворит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 марта в 15:42
По игре то "Реал" со своими кадровыми и прочими проблемами точно не фаворит. "Атлетико" в чемпионате производит более целостное впечатление и заслуженно находится на первом месте в турнирной таблице. Но на мой взгляд в завтрашнем матче на первое место выйдет личное противостояние двух мадридских команд за право называться лучшей футбольной команды города и победа в этом матче имеет не только важное турнирное значение но и нечто большее.
Djebrael
Djebrael
06 марта в 15:37
Все может быть в этом матче....думаю, что будет интересная игра
1bear
1bear
06 марта в 15:36
вас порвут на кусочки,Атлетико - чемпион!!!
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