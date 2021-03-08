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Малафеев: «Сафонов — это вариант для „Зенита“»

08 марта 2021, 09:57

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о возможном приобретении нового голкипера в петербургский клуб.

При всём уважении к Джанаеву не уверен, что не продлить Лунёва или Кержакова и взять его на место кого-то из них, было бы правильным решением. Скорее, наоборот, точно стало бы неправильным решением.

Бабурину сейчас просто нужно поиграть. К сожалению, в «Ростове» сделать это в полном объёме не удалось, и Егор оказался в «Краснодаре». Если ситуация позволит и там он «наиграется», то, конечно, у Бабурина есть качества, чтобы играть в «Зените». Но пока проблема в том, что Егор в последнее не имел достаточной практики. Не исключаю, что шансов поиграть в «Краснодаре» будет больше, чем в «Ростове», хотя все расклады нам неизвестны.

Сафонова и Максименко все прекрасно знают. Но насколько вероятны телодвижения относительно этих вратарей? Максименко — думаю, что нет. У Сафонова, по имеющейся общедоступной информации, в «Краснодаре» есть определённые моменты недопонимания. Если это так, то, вполне вероятно, что «Краснодар» захочет его продать. Для «Зенита» это вариант.

Также недавно Малафеев высказался о трансфере Рондона в ЦСКА.

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
08 марта в 12:50
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответ Ironigor (раскрыть)
    08 марта в 12:34
    я ничего против Кержакова не имею, я всё ещё считаю его ахеренным вратарём с лучшей игрой на втором этаже уж в рпл точно. Но Малафеев мог матч с Ростовом воспринять иначе.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    08 марта в 12:24
    Так Вячеслав Малафеев соловьем заливался о Данииле Одоевском. Говорит, очень перспективный вратарь. 18 лет. Будущий первый номер в "Зените". Устойчивая психология, хорошая школа. Почему бы его не попробовать включить в обойму и потихоньку выпускать в составе, а не привлекать перебежчиков, недовольным своим контрактом.
    Ironigor
    Ironigor ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    08 марта в 11:48
    И что ? Добить расстрелять!? А есть кто без ошибок играет???
    4w7be5sfxuej
    4w7be5sfxuej
    08 марта в 11:44
      СЫН ДЕДА
      СЫН ДЕДА
      08 марта в 11:41
        sv_1969
        sv_1969
        08 марта в 11:32
          Иван Тасминский
          Иван Тасминский ответ Ironigor (раскрыть)
          08 марта в 11:31
          сломался и допустил серьёзную ошибку.
          mihaluch
          mihaluch
          08 марта в 11:20
          Лунёв и Кержаков этого вполне достаточно.
          SHMEL258
          SHMEL258
          08 марта в 11:10
          В зените солить что ли собрались вратарей? С перспективой лавки Сафонов в зенит не пойдет, а если в основу, то куда девать своего Кержакова?
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          08 марта в 11:07
          Если у Сафонова действительно заморочки в клубе, то почему бы на выкупить его?
          Дешево он не обойдётся, но он молод и перспективы прибавить в мастерстве у него хорошие.
          Так что я бы был не против, если он пришёл бы в Зенит. Но только не Джанаев...
          112910415
          112910415
          08 марта в 11:05
          плещется на мачте "Весёлый Роджер " ...
          цель намечена, цель в опасности
          АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
          АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
          08 марта в 10:54
            Ironigor
            Ironigor
            08 марта в 10:53
            А шоо случилось с Кержаковым , чем не устраивает он Малафеева ???
            Caniggia
            Caniggia
            08 марта в 10:41
            Вряд ли Сафонов перейдёт в Питер и вообще кого-нибудь усилит в РПЛ. Скорее, из Краснодара прямиком в Европу.
            нечитайло
            нечитайло
            08 марта в 10:21
            Всем нужна практика
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            08 марта в 10:16
              berda2003
              berda2003
              08 марта в 10:05
                beefs
                beefs
                08 марта в 10:02
                сбор сливок продолжается...
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