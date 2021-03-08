Малафеев: «Сафонов — это вариант для „Зенита“»

Бывший вратарь «Зенита» высказался о возможном приобретении нового голкипера в петербургский клуб.

При всём уважении к Джанаеву не уверен, что не продлить Лунёва или Кержакова и взять его на место кого-то из них, было бы правильным решением. Скорее, наоборот, точно стало бы неправильным решением.

Бабурину сейчас просто нужно поиграть. К сожалению, в «Ростове» сделать это в полном объёме не удалось, и Егор оказался в «Краснодаре». Если ситуация позволит и там он «наиграется», то, конечно, у Бабурина есть качества, чтобы играть в «Зените». Но пока проблема в том, что Егор в последнее не имел достаточной практики. Не исключаю, что шансов поиграть в «Краснодаре» будет больше, чем в «Ростове», хотя все расклады нам неизвестны.

Сафонова и Максименко все прекрасно знают. Но насколько вероятны телодвижения относительно этих вратарей? Максименко — думаю, что нет. У Сафонова, по имеющейся общедоступной информации, в «Краснодаре» есть определённые моменты недопонимания. Если это так, то, вполне вероятно, что «Краснодар» захочет его продать. Для «Зенита» это вариант.