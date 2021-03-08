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Шавло: «Впереди у „Спартака“ сложные соперники»

08 марта 2021, 00:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на победу москвичей над «Краснодаром» (6:1) в 21-м туре РПЛ.

Я думаю, что это была заслуженная победа «Спартака», красивые голы. Нужно продолжать так играть дальше. Впереди у «Спартака» сложные соперники: «Динамо», ЦСКА, «Локомотив». Борьба будет серьезная. Поэтому надо не эйфорией заниматься, а работать дальше и стараться не допускать ошибок.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
08 марта в 11:17
    112910415
    112910415
    08 марта в 09:08
    по-прежнему не в порядке защитные порядки .... )
    Anisovich
    Anisovich
    08 марта в 08:24
    Ждем речь Ловчева о чемпионстве и больших перспективах спартака.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ mihaluch (раскрыть)
    08 марта в 08:07
    Это футбол. Как говорил Валерий Васильевич Лобановский, поле ровное, мяч круглый. Как говорится, чего только не случается. Зато как радовались болельщики Спартака. вот кто заслужил хорошие эмоции.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ Mangur (раскрыть)
    08 марта в 08:05
    шесть мячей. Вы думаете это постановочная игра? Шесть мячей. Да и по глазам футболистов Краснодара я бы не сказал ,что им было все равно.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 марта в 08:03
    Лично я жду песенку от повара...
    mihaluch
    mihaluch
    08 марта в 08:03
    Это случайность или закономерность?
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    08 марта в 08:01, ред.
    Пусть победит сильнейший! Если воспитанники ЦСКА сыграют лучше никто возражать не будет. Всегда в плюс когда местные проявляют себя, им всегда отдаешь должное. Спартак играть будет на эмоциях. Если тренер проведет правильно подготовку, чтоб команда не сгорела, будет хороший футбол. Главное чтоб не было травмированных ни у ЦСКА, ни у Спартака
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    08 марта в 07:55
    ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    08 марта в 07:38
    Будет ничья с ЦСКА!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    08 марта в 06:42
    Шавло адекватно высказался, без эйфории, как уже вошло в традицию для подавляющего большинства спартачей.
    Обычно после таких матчей звучат слова о чемпионстве, возрождении Спартака и доминировании его в течении многих лет и т.д.
    Василий 50
    Василий 50
    08 марта в 06:14
    Сыграть один матч за сезон мало.
    ДСА
    ДСА
    08 марта в 06:10
    И с ними надо так же разобраться.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    08 марта в 06:10
    У всех соперники.
    mortid
    mortid
    08 марта в 05:19
      Mangur
      Mangur
      08 марта в 05:11
        STVA 1
        STVA 1
        08 марта в 04:37
        Беда КБ в том что они могут проиграть любому и у любого выиграть
        Ironigor
        Ironigor
        08 марта в 03:47
        Вот тогда и посмотрим на что способен Спартак.
        ermak6848
        ermak6848
        08 марта в 02:27
        у быков траур
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        08 марта в 00:58
        А кому сейчас легко??? У всех сложные матчи.
        ABir
        ABir
        08 марта в 00:57
        Когда-то должно было прорвать и Спартак. Хорошо, что это сегодня случилось . Пусть эта победа придаст уверенности в следующих матчах,
        beefs
        beefs
        08 марта в 00:33
        и кто бы это услышал...
        Futurista
        Futurista
        08 марта в 00:33
        Не знаю как с Динамо и с Локо...но с ЦСКА сложнее...Игорь бы половину сегодняшних голов вытащил)...
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