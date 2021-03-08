Шавло: «Впереди у „Спартака“ сложные соперники»

Экс-игрок «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на победу москвичей над «Краснодаром» (6:1) в 21-м туре РПЛ .

Я думаю, что это была заслуженная победа «Спартака», красивые голы. Нужно продолжать так играть дальше. Впереди у «Спартака» сложные соперники: «Динамо», ЦСКА , «Локомотив». Борьба будет серьезная. Поэтому надо не эйфорией заниматься, а работать дальше и стараться не допускать ошибок.