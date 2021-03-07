Классон: «С таким результатом я в своей карьере ещё не сталкивался»

Хавбек «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями после поражения (1:6) от «Спартака» в 21-м туре чемпионата России.
Проиграть с таким счётом для нас — это позор! Мы не ожидали такого исхода. Приехали в Москву выигрывать. С таким результатом я в своей карьере ещё не сталкивался.
Проблема реализации — не главная проблема нашей команды. Главная проблема — наша оборона. Мы мало забили, но мы много пропустили. Шесть голов. И могли пропустить ещё шесть. Мы не оборонялись всей командой. Не было слаженности и сосредоточенности в обороне. Вот наша проблема.
Каким же надо быть откровенно глупым, что бы выбирать такую тактику на выезде с таким соперником? А главный вопрос к Мусаеву должен звучать примерно так: "Что делает у вас в команде вратарь? Зачем ему вообще перчатки? Пусть сразу в нападение идёт".
Галицкий копирует Федуна? Деньги вкладывает, но в футболе полный ноль....
Каким же надо быть откровенно глупым, что бы выбирать такую тактику на выезде с таким соперником? А главный вопрос к Мусаеву должен звучать примерно так: "Что делает у вас в команде вратарь? Зачем ему вообще перчатки? Пусть сразу в нападение идёт".
Галицкий копирует Федуна? Деньги вкладывает, но в футболе полный ноль....