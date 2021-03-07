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Классон: «С таким результатом я в своей карьере ещё не сталкивался»

07 марта 2021, 22:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Хавбек «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями после поражения (1:6) от «Спартака» в 21-м туре чемпионата России.

Проиграть с таким счётом для нас — это позор! Мы не ожидали такого исхода. Приехали в Москву выигрывать. С таким результатом я в своей карьере ещё не сталкивался.

Проблема реализации — не главная проблема нашей команды. Главная проблема — наша оборона. Мы мало забили, но мы много пропустили. Шесть голов. И могли пропустить ещё шесть. Мы не оборонялись всей командой. Не было слаженности и сосредоточенности в обороне. Вот наша проблема.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
08 марта в 14:14
Ну сыграли как в Голландии, без обороны... У Спартака реализация оказалась выше, счёт конечно должен был быть 6:4...
Caniggia
Caniggia
08 марта в 11:43
Всё же прикольный у быков тренер. Решил взять Галицкого измором, типа: "Ну что, теперь-то уволишь?". Галицкий:"Нет! Ты сам напишешь, гад!"
112910415
112910415
08 марта в 08:35
верно анализирует
Али Самаркандский
Али Самаркандский
08 марта в 06:39
Федун поработал с судьями и РФС
Байкал-38
Байкал-38
08 марта в 06:21
Главная проблема фк Краснодар это главный тренер.
Каким же надо быть откровенно глупым, что бы выбирать такую тактику на выезде с таким соперником? А главный вопрос к Мусаеву должен звучать примерно так: "Что делает у вас в команде вратарь? Зачем ему вообще перчатки? Пусть сразу в нападение идёт".
Галицкий копирует Федуна? Деньги вкладывает, но в футболе полный ноль....
mortid
mortid
08 марта в 05:15
Конечно, когда после третьего гола тупо бросили играть. Порой складывалось впечатление что у Краснодара восемь-девять человек на поле.
STVA 1
STVA 1
07 марта в 23:47
Все когда-то случается в первые)))
Ironigor
Ironigor
07 марта в 23:06
Какие твои годы, с таким тренером это не предел !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 марта в 22:54
В России и не такое увидишь!
1bear
1bear
07 марта в 22:53
да не позор проиграть,когда пол-команды травмировано,без основных защитников сложно
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