Классон: «С таким результатом я в своей карьере ещё не сталкивался»

Хавбек «Краснодара» поделился впечатлениями после поражения (1:6) от «Спартака» в 21-м туре чемпионата России.

Проиграть с таким счётом для нас — это позор! Мы не ожидали такого исхода. Приехали в Москву выигрывать. С таким результатом я в своей карьере ещё не сталкивался.

Проблема реализации — не главная проблема нашей команды. Главная проблема — наша оборона. Мы мало забили, но мы много пропустили. Шесть голов. И могли пропустить ещё шесть. Мы не оборонялись всей командой. Не было слаженности и сосредоточенности в обороне. Вот наша проблема.