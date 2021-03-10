Роналду за «Юве» забил 14 голов в ЛЧ. В сезоне-2017/18 у него было 15 мячей

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вчера, 11:06

Форвард «Ювентуса» за три сезона в клубе забил 14 голов в рамках Лиги чемпионов.

Любопытно, что лишь за один сезон-2017/18 в «Реале» у португальца было 15 мячей в данном турнире.

#OJOALDATO — Cristiano Ronaldo ha marcado menos goles en sus tres temporadas de Champions League con la Juventus (6+4+4=14) que en su última temporada con el Real Madrid en la máxima competición europea (metió 15). pic.twitter.com/jf92PlkdbL — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 9, 2021

Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до лета следующего года.