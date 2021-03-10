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Роналду за «Юве» забил 14 голов в ЛЧ. В сезоне-2017/18 у него было 15 мячей

вчера, 11:06

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду за три сезона в клубе забил 14 голов в рамках Лиги чемпионов.

Любопытно, что лишь за один сезон-2017/18 в «Реале» у португальца было 15 мячей в данном турнире.

Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до лета следующего года.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 21:51
Один в поле не воин ..
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:48
ой ладно да, модрич рамос марсело кроос и рон , всем за 30, будь он сейчас в реале ничего не изменилось бы пик прошел, хотяя какой пик, тупо на 12игр в сезоне включались тогда как в чемпе как обычно , бронза серебро
juvenale
juvenale ответ NOVA (раскрыть)
вчера в 18:30
а что Реал выиграл кроме одного чемпа после его ухода?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ entrepreneour (раскрыть)
вчера в 16:08
Тем, что в Юве нет Кросса и Модрича, а также Бензема, который отвлекал защитников.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:55
Не стоит Роналду делать крайним - Месси крайнее.
entrepreneour
entrepreneour ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 15:16
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 14:46
    Не понимаю, они что хотят этой статистикой сказать? Времена изменились, другой клуб, другой чемпионат да и возраст другой. Он и так Юве тащит в одиночку, считай..Не многовато ли от него хотят от одного?
    DXTK
    DXTK
    вчера в 14:10
    абсолютно бесполезная статистика..........
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 14:01
    Свалит в Ман сити!
    entrepreneour
    entrepreneour ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 13:38
    Чем отличается то? Что те, что те всем составом играет на него - просто сам он бездарь
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Arman A. (раскрыть)
    вчера в 12:53
    Эх ..., сейчас бы ещё что-то придумать из разряда "если бы ..."
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 12:50
    Криштиано не везёт немного. Стиль Реала и Юве отличается, в этом вся проблема.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:31
    такая она, поездка с ярмарки ...
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 12:21
    Нормально, дзюбу обошел, и хватит, а то прям, в зенит его или другой клуб рпл!!!
    Arman A.
    Arman A.
    вчера в 12:04
    Если бы Лева был в Реале, он наверное минимум 20 забил
    NOVA
    NOVA
    вчера в 11:41, ред.
    переход рона из Реала в юве - это был шаг назад. а то и два!!
    ilyafrom
    ilyafrom
    вчера в 11:36
    Криштиану и коронавирус - два злейших врага Ювентуса
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 11:26
    До этого не подошёл Аллегри, а потом Сарри.. теперь Пирло.
    Может дело не только в тренере?
    Понимаю, что Пирло новичок в тренерском деле, но проблемы Юве начались ещё до него, а он просто ничего не исправил
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    вчера в 11:15
    Да Юве конечно опозорился что в чемпионате что в еврокубках
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 11:09
    Сколько бы ни забивал, но с таким тренером как Пирло, Юве обречен проиграть все турниры. И проиграет.
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