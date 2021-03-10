Роналду за «Юве» забил 14 голов в ЛЧ. В сезоне-2017/18 у него было 15 мячей

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду за три сезона в клубе забил 14 голов в рамках Лиги чемпионов.
Любопытно, что лишь за один сезон-2017/18 в «Реале» у португальца было 15 мячей в данном турнире.
#OJOALDATO — Cristiano Ronaldo ha marcado menos goles en sus tres temporadas de Champions League con la Juventus (6+4+4=14) que en su última temporada con el Real Madrid en la máxima competición europea (metió 15). pic.twitter.com/jf92PlkdbL— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 9, 2021
Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до лета следующего года.
ЛОЛ
ЛОЛ
Может дело не только в тренере?
Понимаю, что Пирло новичок в тренерском деле, но проблемы Юве начались ещё до него, а он просто ничего не исправил
Может дело не только в тренере?
Понимаю, что Пирло новичок в тренерском деле, но проблемы Юве начались ещё до него, а он просто ничего не исправил