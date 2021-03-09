Пеллегрини обошёл Кройфа по количеству побед в Ла Лиге

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вчера, 23:35

Вчера «Бетис» под руководством обыграл «Алавес» (3:2) в матче 26-го тура Ла Лиги.

Таким образом, Пеллегрини обошёл легендарного наставника «Барселоны» по количеству побед в чемпионате Испании среди иностранных тренеров. Чилийский специалист вышел на пятое место в списке иностранных наставников по данному показателю.

1. Фердинанд Даучик — 234 победы

2. — 216 побед

3. — 200 побед

4. — 200 побед

5. Мануэль Пеллегрини — 180 побед