Пеллегрини обошёл Кройфа по количеству побед в Ла Лиге

Вчера «Бетис» под руководством Мануэля Пеллегрини обыграл «Алавес» (3:2) в матче 26-го тура Ла Лиги.
Таким образом, Пеллегрини обошёл легендарного наставника «Барселоны» Йохана Кройфа по количеству побед в чемпионате Испании среди иностранных тренеров. Чилийский специалист вышел на пятое место в списке иностранных наставников по данному показателю.
1. Фердинанд Даучик — 234 победы
2. Диего Симеоне — 216 побед
3. Эленио Эррера — 200 побед
4. Джон Тошак — 200 побед
5. Мануэль Пеллегрини — 180 побед