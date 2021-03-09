ГлавнаяНовости

Пеллегрини обошёл Кройфа по количеству побед в Ла Лиге

вчера, 23:35

Вчера «Бетис» под руководством Мануэля Пеллегрини обыграл «Алавес» (3:2) в матче 26-го тура Ла Лиги.

Таким образом, Пеллегрини обошёл легендарного наставника «Барселоны» Йохана Кройфа по количеству побед в чемпионате Испании среди иностранных тренеров. Чилийский специалист вышел на пятое место в списке иностранных наставников по данному показателю.

1. Фердинанд Даучик — 234 победы

2. Диего Симеоне — 216 побед

3. Эленио Эррера — 200 побед

4. Джон Тошак — 200 побед

5. Мануэль Пеллегрини — 180 побед

Все новости
Холанд — самый молодой игрок, забивший в шести матчах ЛЧ подряд
Сегодня, 00:27 Комментарии5
Холанд повторил достижение Обамеянга в составе «Боруссии» Дортмунд
Вчера, 23:55 Комментарии5
«Эвертон» забил больше всех автоголов в истории АПЛ
Вчера, 19:28 Комментарии3
Дзюба не забил десятый пенальти в карьере
08 марта Комментарии19
«Рубин» впервые за 8 лет обыграл «Зенит» в обоих матчах сезона РПЛ
08 марта Комментарии15
Сульшер — один из трёх тренеров, кто смог обыграть Гвардиолу более трёх раз
08 марта Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:37
Достойно вполне.
Georg151271
Georg151271
вчера в 23:53
Думаю так справедливо будет по игре
allemz
allemz
вчера в 23:49
Красавчик, лучший!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100