«Называйте меня „Русским“». Шварц придумал прозвище по примеру Моуриньо

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос журналистов о том, как бы он мог охарактеризовать себя. Жозе Моуриньо, приехав в Англию в 2004 году, назвал себя «Особенным» (The Special One), а позднее Юрген Клопп назвал себя «Нормальным» (The Normal One), когда возглавил «Ливерпуль».
Если вдаваться в эту игру слов, то можете называть меня «Русским». Но я бы предпочел не жонглировать фразами, как это делает Жозе Моуриньо.
Ранее Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ против «Спартака».
-"Советский"
-"Советский"
Всё остальное-лирика...!
Всё остальное-лирика...!