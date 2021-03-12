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«Называйте меня „Русским“». Шварц придумал прозвище по примеру Моуриньо

сегодня, 12:50

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос журналистов о том, как бы он мог охарактеризовать себя. Жозе Моуриньо, приехав в Англию в 2004 году, назвал себя «Особенным» (The Special One), а позднее Юрген Клопп назвал себя «Нормальным» (The Normal One), когда возглавил «Ливерпуль».

Если вдаваться в эту игру слов, то можете называть меня «Русским». Но я бы предпочел не жонглировать фразами, как это делает Жозе Моуриньо.

Ранее Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ против «Спартака».

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:43
Проиграй "Спартаку" и узнаешь свое прозвище.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 15:40, ред.
Мусорской он будет ,а мусора , они и в африке мусора!!!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 15:11
-"Русский?"
-"Советский"
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:06
НЕ мудри,ты всего лишь Александр Чернов.Не надо нам кликух европейских.Кстати,а как имя папы,тогда мы тебя вообще сделаем человеком с прошлым.
berda2003
berda2003
сегодня в 15:01
называйте меня полковник Исаев!
Futurista
Futurista
сегодня в 14:44, ред.
Называйте его просто..."Сказочник"...
DEIVID_888
DEIVID_888
сегодня в 14:39
Тривиал, бэнал, конвешенел. Не более.
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 14:25
Ты относишься к той нации на языке которой ты думаешь.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:15
Лучше сразу "Самовлюбленный".
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 13:24
Черный он, хоть и бело-голубой
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:09
Можно "Царь", просто "Царь".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:00
Шварц ещё не дорос до Жозика.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:57
Главное, чтобы был положительный результат работы Сандро Шварца в "Динамо".
Всё остальное-лирика...!
izrafel
izrafel
сегодня в 12:54
Ну можно и другое слово придумать...:))))
beefs
beefs
сегодня в 12:52
Русский который не знает русского языка...
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