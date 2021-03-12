Канчельскис: «Буду болеть за „Динамо“. За „Спартак“ не болею»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

Думаю, что, конечно, по игре этот матч будет сильно отличаться от матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке России. Тем более, «Спартак» сейчас шесть мячей забил «Краснодару». Конечно, команда захочет реабилитироваться и взять у «Динамо» реванш за то поражение. Плюс ко всему, это московское дерби. Может, не такое, как ЦСКА — «Спартак», но все равно принципиальное дерби.

У «красно-белых» сейчас настрой будет очень серьезный. Нельзя им терять очки. Потому что любая потеря опускает команду в турнирной таблице, а «Динамо» поднимается. Но вообще «Спартак» будет совсем другой по сравнению с Кубком России: шесть мячей забили в прошлом матче — настроение хорошее, всё прекрасно. Интересная игра ожидается. Буду с интересом ждать.

Кто будет ближе к победе? Сложный вопрос. Буду болеть за «Динамо». За «Спартак» не болею. А по поводу счета сложно что-то сказать. Но думаю, что результативную игру увидим, и много забитых мячей будет. Понимаю, что тренеры не любят, когда по три-четыре мяча их команда пропускает, но для зрителей это хорошо. В любом случае ожидается интересная игра. Надеюсь, что погода будет благоприятная.