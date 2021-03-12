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Канчельскис: «Буду болеть за „Динамо“. За „Спартак“ не болею»

сегодня, 10:45
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

Думаю, что, конечно, по игре этот матч будет сильно отличаться от матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке России. Тем более, «Спартак» сейчас шесть мячей забил «Краснодару». Конечно, команда захочет реабилитироваться и взять у «Динамо» реванш за то поражение. Плюс ко всему, это московское дерби. Может, не такое, как ЦСКА — «Спартак», но все равно принципиальное дерби.

У «красно-белых» сейчас настрой будет очень серьезный. Нельзя им терять очки. Потому что любая потеря опускает команду в турнирной таблице, а «Динамо» поднимается. Но вообще «Спартак» будет совсем другой по сравнению с Кубком России: шесть мячей забили в прошлом матче — настроение хорошее, всё прекрасно. Интересная игра ожидается. Буду с интересом ждать.

Кто будет ближе к победе? Сложный вопрос. Буду болеть за «Динамо». За «Спартак» не болею. А по поводу счета сложно что-то сказать. Но думаю, что результативную игру увидим, и много забитых мячей будет. Понимаю, что тренеры не любят, когда по три-четыре мяча их команда пропускает, но для зрителей это хорошо. В любом случае ожидается интересная игра. Надеюсь, что погода будет благоприятная.

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Все комментарии
Aris
Aris
сегодня в 14:36
Мусорная душа!
Capral
Capral ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 12:34
Динамо не выглядит поинтереснее, а выглядит организованнее. Интереснее, особенно в атаке- выглядит Спартак, но у Спартака бардак в защите. У Динамо защита тоже не идеальная, но по сравнению со спартаковской гораздо надежней.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:09
    1bear
    1bear
    сегодня в 12:00
    ..вот молодца!!! За Динамо вся страна!
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 11:48
    Пусть болеет за 'Динамо". А победит "Спартак" 😉
    SHMEL258
    SHMEL258
    сегодня в 11:43, ред.
    Как я думаю, несмотря на разгромную победу над быками, спартак не является фаворитом этого матча. Динамо в целом , на мой субъективный взгляд, выглядит поинтереснее.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 11:34
    Значимость предстоящего в субботу московского дерби не ограничивается оценкой прогноза только от Канчельскиса. Ждём ещё комментарии от других футбольных экспертов и специалистов.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 11:29
    Тоже буду болеть за Динамо!
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 11:19
    Ожидаем интригующее дерби на фоне недавнего поражения Спартака в кубке от Динамо и разгрома Краснодара в прошлом туре от того же Спартака. Ну и Динамо привлекает к себе всё больше внимания, обретая стабильность в игре и результатах, а так же ставя в состав очень молодых и интересных российских ребят. Но учитывая, какой кураж поймал Спартак в матче с Краснодаром, можно спрогнозировать его небольшое преимущество в этом противостоянии и минимальную результативную победу, скажем, 2-1. В общем, ждём интересной игры и качественного футбола.
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:18
    очередной момент истины для Спартака !
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 11:02
    какой интересный заголовок статьи.
    прям так и чувствую как многим болельщикам динамо легче стало.
    за них будет болеть сам КАНЧЕЛЬСКИХ- это же на 1% приблизет их к победе
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:00
    Словом,Канчельскис пожелал "Спартаку" первые пять минут играть хорошо!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 10:58
    Не за красных не за синих . Просто хочется увидеть красивый футбол с множеством голов !!! Победит сильнейший, Судья !!! Всем добра !!!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 10:57
    Можно было сказать "Буду болеть за "Динамо". От фразы "за "Спартак" не болею" несет негативом и легкой формой агрессии. Данный матч - неопределенность, как раз в отношении "Спартака". Если "Динамо" проводит зимне-весенний отрезок более менее стабильно, то у "Спартака" обидные поражения чередуются с разгромными победами. Каким предстанет "Спартак" в матче с "Динамо" - даже не загадка, а целая интрига.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 10:51
    А я не за кого!И всем по барабану)))
    beefs
    beefs
    сегодня в 10:46
    болеть не нужно, развлекайся...
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