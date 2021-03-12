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Терехов: «Надеюсь, что концовка чемпионата пройдет в честной борьбе»

сегодня, 10:26

Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился ожиданиями от окончания сезона в РПЛ.

Надеюсь, что концовка чемпионата пройдет в честной и интереснейшей борьбе. Что никакие потусторонние силы не будут вмешиваться в распределение мест. Мы в «Сочи», честно вам скажу, не думаем о будущих раскладах, а готовимся к каждой конкретной игре. Если отдаваться в ней на сто процентов, то в любом случае окажешься на том месте, которое заслужил.

Напомним, что после 21-го тура «Сочи» занимает 4-е место, имея в своём активе 37 очков. Отставание от первого места, на котором находится «Зенит», составляет 5 очков.

Ранее Терехов рассказал о совместных выступлениях за «Волгарь» с полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым.

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Все комментарии
доктоР7
доктоР7
сегодня в 13:57
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 12:15
    Хорошо бы!
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    сегодня в 11:54
    Это шутка такая
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 11:21
    Только Тамбов похоже честно проиграет все матчи.
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:12
    Современная рпл и честная борьба — оксюморон.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 11:02
    Спасибо за пояснения! Конечно же речь шла об аккаунте, я давно знаю этого юзера и отношения до оскорбительных не доходили, впрочем как и к другим. Не подумал о возможных предположениях... Да и сам пользователь правильно меня понял. Ещё раз спасибо. вопрос с моей стороны исчерпан.
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:59, ред.
    к сожалению, нет оснований надеяться, что концовка пройдёт в честной борьбе
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 10:49
      David Young
      David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
      сегодня в 10:45
      Нет, с этим словом всё а порядке. Ваш комментарий был написан как ответ на данный комментарий - "Глупое, необдуманное высказываний от человека ничтожного, по сравнению с самим Роналду.", ваш вопрос этому пользователю, соответственно, может быть интерпретирован как оскорбительное сравнение, даже если он был о другом, например об аккаунтах этого пользователя на сайте, что вполне возможно.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 10:29
      Про честность можно забыть!
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