Терехов: «Надеюсь, что концовка чемпионата пройдет в честной борьбе»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился ожиданиями от окончания сезона в РПЛ.
Надеюсь, что концовка чемпионата пройдет в честной и интереснейшей борьбе. Что никакие потусторонние силы не будут вмешиваться в распределение мест. Мы в «Сочи», честно вам скажу, не думаем о будущих раскладах, а готовимся к каждой конкретной игре. Если отдаваться в ней на сто процентов, то в любом случае окажешься на том месте, которое заслужил.
Напомним, что после 21-го тура «Сочи» занимает 4-е место, имея в своём активе 37 очков. Отставание от первого места, на котором находится «Зенит», составляет 5 очков.
Ранее Терехов рассказал о совместных выступлениях за «Волгарь» с полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым.