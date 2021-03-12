Терехов: «Надеюсь, что концовка чемпионата пройдет в честной борьбе»

Защитник «Сочи» поделился ожиданиями от окончания сезона в РПЛ .

Надеюсь, что концовка чемпионата пройдет в честной и интереснейшей борьбе. Что никакие потусторонние силы не будут вмешиваться в распределение мест. Мы в «Сочи», честно вам скажу, не думаем о будущих раскладах, а готовимся к каждой конкретной игре. Если отдаваться в ней на сто процентов, то в любом случае окажешься на том месте, которое заслужил.