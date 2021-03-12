Овчинников: «У нас с Ганчаренко разное понимание футбола»

Бывший старший тренер ЦСКА рассказал об уходе из московского клуба, а также о своих отношениях с наставником «армейцев» .

Рано или поздно наши пути с Ганчаренко всё равно бы разошлись. У нас разное понимание футбола в целом и человеческих отношений.

Считаю, к футболистам надо относиться уважительно. Их надо ценить и развивать, наступая себе на горло. Сейчас в футболе методы диктатуры не работают. Когда я был игроком, мне не нравилось, когда меня не уважали. Неважно, в какой форме футболист и как он играет, к нему надо относиться с уважением. Если ребенок получил двойку, его же не выгоняют из дома. Надо исправлять ситуацию, доверять, работать. Человеческие отношения для меня превыше всего. Футбол футболом, но люди должны оставаться людьми.

Нам нужно менять психологию. Мы вечно сомневаемся в футболистах, а их надо поддерживать. Им надо доверять, чтобы у них формировалась психология победителя. Только когда так будет, мы сможем с них что-то требовать.

У нас не очень интенсивный тренировочный процесс, мы должны тренироваться иначе. Всё время играем с позиции второго номера, чего-то опасаемся. Надо работать на тренировках над той тактикой, которую собираешься применять в матчах. Это же не плейстейшен.

Надо не только говорить умные вещи, но и пытаться их воплотить жизнь. Или становиться аналитиком, который может делать какие-то выводы и предлагать идеи, реализация которых зависит от других.

К Черчесову можно относиться по-разному, но в сборной он меняет психологию футболистов. Выжимает из ребят максимум. Это единственный тренер, который со сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Высочайший уровень.