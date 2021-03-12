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Овчинников: «У нас с Ганчаренко разное понимание футбола»

сегодня, 12:32

Бывший старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал об уходе из московского клуба, а также о своих отношениях с наставником «армейцев» Виктором Ганчаренко.

Рано или поздно наши пути с Ганчаренко всё равно бы разошлись. У нас разное понимание футбола в целом и человеческих отношений.

Считаю, к футболистам надо относиться уважительно. Их надо ценить и развивать, наступая себе на горло. Сейчас в футболе методы диктатуры не работают. Когда я был игроком, мне не нравилось, когда меня не уважали. Неважно, в какой форме футболист и как он играет, к нему надо относиться с уважением. Если ребенок получил двойку, его же не выгоняют из дома. Надо исправлять ситуацию, доверять, работать. Человеческие отношения для меня превыше всего. Футбол футболом, но люди должны оставаться людьми.

Нам нужно менять психологию. Мы вечно сомневаемся в футболистах, а их надо поддерживать. Им надо доверять, чтобы у них формировалась психология победителя. Только когда так будет, мы сможем с них что-то требовать.

У нас не очень интенсивный тренировочный процесс, мы должны тренироваться иначе. Всё время играем с позиции второго номера, чего-то опасаемся. Надо работать на тренировках над той тактикой, которую собираешься применять в матчах. Это же не плейстейшен.

Надо не только говорить умные вещи, но и пытаться их воплотить жизнь. Или становиться аналитиком, который может делать какие-то выводы и предлагать идеи, реализация которых зависит от других.

К Черчесову можно относиться по-разному, но в сборной он меняет психологию футболистов. Выжимает из ребят максимум. Это единственный тренер, который со сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Высочайший уровень.

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makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 15:37
Меня больше заботит судьба Спартака.
Но то, что вы в цска постоянно твердите о семье, а потом возникает копошение в грязном белье, говорит о многом... почему бы не прокомментировать?))

А по поводу Ганчаренко - сейчас против него слишком много факторов. Не уверен, что летом вы останетесь с тем же тренером. Скорее будут перестановки. Вон и ВЭБ активно лезет в жизнь цска, с постепенным отстранением Гинера от дел команды. Всякое возможно!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:10, ред.
Складно глаголет, заслушаешься, но у меня к г-ну Овчинникову всего один вопрос: если всё, что он говорит, правда, то почему руководство клуба от него избавилось, а Ганчаренко оставило ? Красиво говорить мы все порой умеем, в том числе и про уважительное отношение к футболистам, которых надо ценить, а я вот вспомнил несколько эпизодов из футбольной жизни Сергея, когда он на поле размахивал кулаками и был готов ударить и соперника, и арбитра. Что-то здесь не сходится, г-н Овчинников, не надо прикидываться овечкой.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:47
Скорее разное непонимание футбола...
Константин Белых
Константин Белых ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:09, ред.
Ага. Победа над бедуинами из С.А и Египта и судорожное стояние 11 человек в штрафной- уровень действительно запредельный. Давайте еще Черчесову памятник золотой перед Лужниками поставим. А день когда Акинфееву в ногу попали-величайшим днем в истории отечественного футбола....
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:07
Достаточно пару раз послушать его убогие комментарии после неудачных матчей,чтобы понять,что Витя -не супергерой,и готов возложить вину за провал на кого угодно,выведя себя за скобки.Ещё раз повторяю :Сейчас в ЦСКА Гинер не играет первую скрипку,это ширма(пока не выкупит акции назад),иначе бы он выгнал Агронома после слов "Такой ЦСКА МНЕ(!!!) не нужен"!
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:59
Согласись,ты ведь рад этим событиям,и надеешься на дальнейшее сотрудничество ЦСКА с гением тренерского цеха?
makkie
makkie
сегодня в 13:58
Теперь понятно, почему Овчинникова с Онопко погнали из цска.
Именно что погнали, а не просто не продлили контракты.
Спелись и метили на место Ганчаренко, но тот оказался хитрее и первым оказался в кабинете у Гинера :)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:47
Со многим согласен , кроме : Это единственный тренер, который со сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Высочайший уровень.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:37
слова обиды и не более)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:34
Интересно, а каким именно образом Ганчаренко "не уважает" игроков?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:34
Давно пора гнать Ганчаренко.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:33
Разные виденья по разному видели Акинфеева.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:19
Да, Газзаев небыл мягким ,но он мог увидеть в молодом игроке всё что можно с него вытянуть , сколько молодёжи при нём заиграли , даже те на которых не кто и не думал. Братья Березуцкие которых все называли деревьями, стали основными защитниками клуба и сборной. Набабкин , Щенников , Алдонин ,Дзагоев и ещё очень многих можно перечеслять Армейских игроков. Ещё работая в Алании он точно также брал молодых и делал из них игроков которые выиграли чемпионат России, дважды стали серебряными призёрами. А Ганчаренко не может это делать. И прав Овчинников когда говорит об этом !!! Ганчаренко не тренер для ЦСКА, мое мнение. Всем здоровья и добра!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:11
Разошлись во взглядах - это нормально. Нет одинаковых людей . Каждый тренер имеет свой взгляд на футбол и на воспитание футболистов. Жизнь рассудит кто был прав. А пока смотрим футбол и болеем за своих.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:06, ред.
В его словах есть много правды. Гончаренко заигрался в плейстейшн, он не понимает и не слышит игроков, не в состоянии объективно оценивать их возможности и ошибки. Он несдержан и категоричен в выводах. Хотя, с другой стороны, из имеющегося состава он умудряется выжимать максимум. Но мне кажется, что часы Гончаренко у руля ЦСКА уже сочтены, независимо от результатов этого сезона. Слишком много к нему накопилось вопросов, ответы на которые он не в состоянии дать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:02
Предположу, что Михайлыч работает у нас последний сезон.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 12:56
Ух ты раскудахтался! Это в G17 персональный подход и нежное обращение с игроками приемлемы. Не, согласен, персональный подход к работе с игроками также важен, но когда взрослая команда в топ-5 и требования к результатам самые высокие вопрос миндальничанья переходит на второй план.
Газзаев далеко не пример мягкого обхождения с игроками. Да и Слуцкий, несмотря на кажущуюся мягкость, Дзагу после его закидонов быстро на место поставил. И какие у них результаты? Да лучшие среди всех российских тренеров РПЛ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:53
Я целиком и полностью За !!! Всё верно сказано!!!
makkie
makkie
сегодня в 12:46
Какие же пауки работали в цска!
Всё норовили друг друга сожрать, подставить, пнуть...
Удивительно, что Витя до сих пор тренер цска
Djebrael
Djebrael
сегодня в 12:45
Ну что, высказал свое мнение....а кто как это воспринимает, то это личное дело каждого...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:45
Каждая рука рулит по своему
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:43
Человек с тройным дном. Сам свирепыц как.... ВМГ нормально относится к ребятам никакой грубости не допускал. Если разные взгляды на футбол и роль главного в команде, то либо уходи, либо обсуждай приаатно. А сейчас Черчесову лижет, к чему бы это?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:40
Очень мудрые слова и я понял о чём он, о ком, о самовлюбленном не взрослеющем женоподобном Ганчаренко.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 12:37
Давно бы тогда ушел на роль главного тренера, я думаю в фнл чисто из за имени бы взяли
beefs
beefs
сегодня в 12:37
разница в подходах это нормально...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:34
Время вас рассудит
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