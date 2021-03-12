Колыванов рассказал, что Фергюсон звал его в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Фоджи», «Болоньи» и сборной России рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как возник вариант с переходом в «Фоджу» (в 1991 году)? Чемпионат СССР начинался в марте–апреле. Перед этим сборная ездила в турне — на тот момент тренером был уже Бышовец. Мы поехали в Италию — один из товарищеских матчей был с «Фоджей». Они как раз искали нападающего, у них на примете уже был Ваня Гецко из «Черноморца». Но в том матче я забил и отдал две голевые — так понравился, что они тут же сделали запрос в «Динамо». Хотели, чтобы я уже в июле к ним приехал — они как раз вышли в Серию А. Помимо «Фоджи» меня еще и МЮ хотел.

В июне в чемпионате был небольшой перерывчик — поехали на турнир, где были мы, англичане и аргентинцы. Первый матч на «Уэмбли» Англии проиграли, а второй играли как раз в Манчестере с Аргентиной — сыграли 1:1, я забил. После матча Фергюсон подошел, через переводчика попросил к себе в кабинет.

Очень хорошо поговорили. Он сказал, что очень нравлюсь ему, что хочет видеть у себя. Сэр Алекс как раз тогда формировал новую команду, хотел изменить менталитет игроков — играть не навалом, а в остроатакующий футбол. Но я сразу почувствовал, что в Англии ну совершенно не моя игра. Плюс тогда еще у МЮ не было таких финансовых возможностей, чтобы заплатить за меня.