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Колыванов рассказал, что Фергюсон звал его в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:10

Бывший футболист «Фоджи», «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как возник вариант с переходом в «Фоджу» (в 1991 году)? Чемпионат СССР начинался в марте–апреле. Перед этим сборная ездила в турне — на тот момент тренером был уже Бышовец. Мы поехали в Италию — один из товарищеских матчей был с «Фоджей». Они как раз искали нападающего, у них на примете уже был Ваня Гецко из «Черноморца». Но в том матче я забил и отдал две голевые — так понравился, что они тут же сделали запрос в «Динамо». Хотели, чтобы я уже в июле к ним приехал — они как раз вышли в Серию А. Помимо «Фоджи» меня еще и МЮ хотел.

В июне в чемпионате был небольшой перерывчик — поехали на турнир, где были мы, англичане и аргентинцы. Первый матч на «Уэмбли» Англии проиграли, а второй играли как раз в Манчестере с Аргентиной — сыграли 1:1, я забил. После матча Фергюсон подошел, через переводчика попросил к себе в кабинет.

Очень хорошо поговорили. Он сказал, что очень нравлюсь ему, что хочет видеть у себя. Сэр Алекс как раз тогда формировал новую команду, хотел изменить менталитет игроков — играть не навалом, а в остроатакующий футбол. Но я сразу почувствовал, что в Англии ну совершенно не моя игра. Плюс тогда еще у МЮ не было таких финансовых возможностей, чтобы заплатить за меня.

Сколько давали за мой переход? 1.5-2 миллиона долларов. А «Фоджа» в итоге купила за 3.5. Ну и вообще итальянский чемпионат тогда был на голову выше остальных — Ван Бастен, Маттеус, Клинсманн, Райкард. Попасть туда считалось пределом мечтаний. Плюс климат лучше, язык красивее, кухня нравилась — хотелось туда. В общем, поговорил с руководством: так как мы играли в Кубке УЕФА, они попросили отложить переход до ноября — нужно было найти мне замену. В итоге взяли Леоненко из Киева.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:40
Преданья старины глубокой !!! (Пушкин)
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:59
выходит, кухня перевесила...или что-то упало на голову, раз вспомнил через 30 лет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:08
Красивая история.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:47
Забавный случай. Надеюсь непридуманная история, ради хайпа.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:43
Вспомнил! 😄😁😆
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:32
Да нормально он поиграл в Италии, в своё удовольствие, как он сам и говорит солнце море тепло климат ещё и кухня да и по деньгам всё отлично !!! Так что он достаточно добротно провёл это время!!! Всем добра, зависть зло !!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 11:16
Спасибо за пояснения! Конечно же речь шла об аккаунте, я давно знаю этого юзера и отношения до оскорбительных не доходили, впрочем как и к другим. Не подумал о возможных предположениях... Да и сам пользователь правильно меня понял. Ещё раз спасибо. вопрос с моей стороны исчерпан.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:13
Фоджа - как раз его уровень.
beefs
beefs
сегодня в 11:12
ну что же остается только вспоминать...
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