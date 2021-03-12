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Воспитанник «Зенита»: «Дмитрий Черышев предлагал решать конфликты дракой»

сегодня, 11:47

Воспитанник «Зенита» Максим Криушев вспомнил о работе под руководством Дмитрия Черышева. Специалист возглавлял молодёжную команду питерского клуба с 2013 по 2014 год.

Из аренды я вернулся в «Зенит», там меня стали привлекать к тренировкам молодёжки. Командой тогда руководил Дмитрий Черышев — очень своеобразный тренер. Когда возникали какие-то конфликты, он предлагал ребятам надеть боксёрские перчатки и выйти подраться. Вроде в шутку, но все воспринимали его всерьёз. Правда, перчатки всё же не надевали.

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Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 14:24, ред.
перчатки не надевали, 66 ачили друг друга ногами
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:27
Правда перчатки всё же не надевали. Выбивали друг из друга дурь прямо голыми кулаками и ногами.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:03
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 12:44
    Как дзюба? Или хуже?
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    сегодня в 12:38
    Один раз видимо пошутил, а тут ради хайпа воспитанник дал интервью
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    сегодня в 12:29
    Вполне возможно что так и было.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 12:24
    Он из пацанов мужиков делал.
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 12:19
    Бредятина. Не верю.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 12:13
    Думаю, говорилось затем, чтоб не кудахтали друг на друга, как петухи - мол, хочешь решить вопрос по-мужски, надень перчатки и в бой
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 12:13
    в хоккее разве не так?
    entrepreneour
    entrepreneour
    сегодня в 12:13
    На самом деле в чем-то он прав, когда между людьми есть конфликт, иногда лучше разобраться/подраться, чем копить обиду, злиться, агриться друг на друга постоянно
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 12:12
    А что, как вариант!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 12:10
    И что ??? Правильно говорил, если какие-то инциденты между молодыми пацанами, пусть решают их вне поля на перчатках. Уж это точно лучше чем это перерастает в конфликт. У меня возникает один вопрос, для чего вообще сейчас об этом говорить???
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 12:07
    Начистили другу другу и все норм))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 12:06
    Неоднозначный метод для разрешения конфликтов.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 12:04
    По Дмитрию видно, что он сам драчун.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 11:57
    Ну в каждой шутке, есть доля истины...:)))
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