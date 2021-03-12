Воспитанник «Зенита»: «Дмитрий Черышев предлагал решать конфликты дракой»

Воспитанник «Зенита» Максим Криушев вспомнил о работе под руководством . Специалист возглавлял молодёжную команду питерского клуба с 2013 по 2014 год.

Из аренды я вернулся в «Зенит», там меня стали привлекать к тренировкам молодёжки. Командой тогда руководил Дмитрий Черышев — очень своеобразный тренер. Когда возникали какие-то конфликты, он предлагал ребятам надеть боксёрские перчатки и выйти подраться. Вроде в шутку, но все воспринимали его всерьёз. Правда, перчатки всё же не надевали.