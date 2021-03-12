Защитник «Сочи» Терехов рассказал, что часто ругался с Суторминым

Защитник «Сочи» рассказал о совместных выступлениях за «Волгарь» с полузащитником «Зенита» .

Мы играли на одном фланге, так что много разговаривали на поле. Много ругались. Леша тогда очень слабо играл в обороне. Придя к нам, думал, что он крайний нападающий и может не возвращаться в защиту. И что будет забивать десятки голов. А оказалось, что нужно и сзади отрабатывать. Он быстро это усвоил и благодаря Юрию Газзаеву прибавлял на глазах. Было видно, что его ждет хороший клуб.