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Защитник «Сочи» Терехов рассказал, что часто ругался с Суторминым

сегодня, 09:48

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал о совместных выступлениях за «Волгарь» с полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым.

Мы играли на одном фланге, так что много разговаривали на поле. Много ругались. Леша тогда очень слабо играл в обороне. Придя к нам, думал, что он крайний нападающий и может не возвращаться в защиту. И что будет забивать десятки голов. А оказалось, что нужно и сзади отрабатывать. Он быстро это усвоил и благодаря Юрию Газзаеву прибавлял на глазах. Было видно, что его ждет хороший клуб.

Ранее Сутормин прокомментировал последние результаты «Зенита».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:14
Чего ругаться с игроком, который оценён в 50 тыс рублей.
makkie
makkie
сегодня в 11:01
В Зените Сутормину не нужно сзади отрабатывать.
Для этой цели есть Артём Дзюба 😂
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 10:48
Азмун сзади оттрабатывает, под нападающим или попросту говоря "оттянутый нападающий".
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:46
А потом нам принесли 50 тысяч рублей и мы перестали ругаться
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 10:37
Скоро снова станут одноклубниками.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:17
Что пусть ругаются.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 10:11, ред.
"Зенит" - это не "Волгарь" какой-нибудь. Там нападающему нужно и сзади отрабатывать!
beefs
beefs
сегодня в 10:01
и что он нам открыл, молодые все такие...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:58
Все ругаются,это игровой процесс
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