Б. Фернандеш — игрок года в АПЛ по версии Ассоциации футбольных болельщиков

Ассоциация футбольных болельщиков Англии и Уэльса признала полузащитника «Манчестер Юнайтед» лучшим футболистом года в английской Премьер-Лиге.

Португалец стал первым представителем МЮ , которому досталась эта награда.

And the winner of the Men's Player of the Year at the #FSAawards in association with @BeGambleAware is...@B_Fernandes8 pic.twitter.com/naAltaoeN3