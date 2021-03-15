«Челси» хочет обменять Вернера на Холанда

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сегодня, 19:16

«Челси» собирается провернуть громкую сделку этим летом.

Как сообщается, лондонский клуб является одним из главных претендентов на нападающего дортмундской «Боруссии» . В руководстве «синих» понимают, что им придётся выложить огромную сумму, чтобы заполучить талантливого норвежца, поэтому боссы «Челси» хотят предложить «Боруссии» обмен игроками.

Лондонский клуб рассматривает вариант с обменом на Холанда и доплатой со своей стороны. Таким образом, «Боруссии» не придётся искать замену норвежцу и при этом клуб получит деньги, чтобы усилить состав в летнее трансферное окно.