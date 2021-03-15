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«Челси» хочет обменять Вернера на Холанда

сегодня, 19:16

«Челси» собирается провернуть громкую сделку этим летом.

Как сообщается, лондонский клуб является одним из главных претендентов на нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. В руководстве «синих» понимают, что им придётся выложить огромную сумму, чтобы заполучить талантливого норвежца, поэтому боссы «Челси» хотят предложить «Боруссии» обмен игроками.

Лондонский клуб рассматривает вариант с обменом Тимо Вернера на Холанда и доплатой со своей стороны. Таким образом, «Боруссии» не придётся искать замену норвежцу и при этом клуб получит деньги, чтобы усилить состав в летнее трансферное окно.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 20:31
Неплохой вариант кстати. В Германии Вернер в своей тарелке, раззабивается опять без сомнений!)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Vasilich-74 (раскрыть)
сегодня в 20:29
Вернер неплох, не прет правда ему, очень старается, результативность бы ему чуть улучшить. Посмотрим , как все сложится летом.
Альфамен
Альфамен ответ Vasilich-74 (раскрыть)
сегодня в 20:29
Вернер не сильно хуже Холанда????Вы долго эту шутку придумывали???!!!Холанд моложе и сейчас рвет всех соперников,кто такой Вернер???Мазила!!!Неплохо играл только в Лейпциге.Тимо и рядом не валялся с Холандом.Холанда хотят все топ клубы,кто хочет Тимо???Клубы второй десятки АПЛ?!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:16
Пусть сначала еврей Дзюбу купит !
Vasilich-74
Vasilich-74 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:16, ред.
Но так-то бартер на бумаге очень и очень даже (но только ещё лимонов 40-50 сверху от синих), я бы на месте Боруссии согласился, если уж Холанда априори отпускать. Вернер не сильно-то и хуже, в Лейпциге был огого, да даже у синих показывает нормальный уровень.
Q-J-G
Q-J-G ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:06
В Дортмунде по этому поводу вообще ничего не думают, "бартер" с доплатой - Холанд, это не повод, чтобы об этом думать.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:01
Интересно бы узнать, а что по этому поводу думают в Дортмунде ??? В Челси конечно "умно" придумали, в от только в эту сделку трудно поверить. За Холанда скорее всего возьмут живые деньги и к тому же немалые. Вряд ли Боруссия пойдет на бартер. Будут деньги , можно выбирать любого , а не того кто оказался не нужен кому то.
Как то так.
Всем здоровья.
Медив
Медив ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 19:59
Да, я в курсе. Он слушает батю, а батя его отправит по своим стопам к манчестерским шейхам
Сантус
Сантус ответ Медив (раскрыть)
сегодня в 19:54
Вот будет сейчас драка за Холанда,все его хотят,всё ему дадут,он будет выбирать(сам сказал) и тот же Челси в своём теперешнем виде видимо его не устраивает.То что на данном этапе карьеры он хорош это прекрасно,но к нам он не пойдёт.Так что губу я бы не раскатывал.)
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:52
«Челси» собирается провернуть громкую сделку этим летом.

Сделка будет настолько "громкой", что никто её и не услышит...

Хитрый ход, и ничего более! Такого молодого, перспективного, играющего и сейчас на "высочайшем" уровне игрока как Холанд, продадут за максимально большую цену. И не будет никаких "бартерных" обменов - с доплатой. Если будут ещё продавать, возможно найдут компромисс (зарплата) и Э.Холанд будет продолжать играть за "Боруссию".
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 19:49
Интересно, есть хоть один из больших клубов европы, кто не хотел бы Холанда?
razdvatri
razdvatri
сегодня в 19:46
вернера можно только на кокорина поменять, равноценные игроки
Медив
Медив ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 19:46
Да, я делаю поправку на уровень Бундеслиги. Где стату набьет даже запасной кипер из академии Челси. Но Холанд норм играет и в ЛЧ, и за сборную, а это уже заявка
Медив
Медив
сегодня в 19:44
Опять же, скаутская служба у Челси - огонь.
.... Пока им не дают бабки на трансферы.
Нужно было по дешевке найти кипера для конкуренции с Кепой - вытащили эту черную пантеру, про которую мало кто слышал...
Но только дай им овер 50 лямов на чувака и можно сливать воду - привезут худший вариант из возможных
Nazi
Nazi
сегодня в 19:44
Если честно, то Холанду надо переходить в более атакующую команду.. А так меня никто не спросит, но переходить в Челси глупо.
Сантус
Сантус ответ Медив (раскрыть)
сегодня в 19:41
Дортмунд вообще на гора выдаёт много талантов,но очень многие в других местах сияют не так.Разве что Левандовский.Что им там делают не знаю,но факт на лицо..)А то что Челси нахватал кучу дорогого (на тот момент блестящего) но не востребованного тоже присутствует.)
Медив
Медив ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 19:35
Да, всякое может быть... Но с другой стороны, давненько никто не переписывал столько рекордов, сколько Холанд. Имхо, тут риск меньше, чем платить столько за Хаверца с Кепой
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:33
Шоо серьёзно??? Ай да Челси!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:29
Миллионов пятьдесят придется доплатить.
Сантус
Сантус
сегодня в 19:29
Кто сказал что с Холандом не случится то же что Вернером?По Холанду у меня вообще сомнения на будущее....Он сейчас в 20 лет молодой лось.Ещё наберёт мяса,потяжелеет,повзраслеет,всё это может сказаться.Пока это напор,а как будет потом?
Djebrael
Djebrael
сегодня в 19:27
Ничего личного...только бизнес....
sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 19:26
Так там написано что с доплатой
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:21
Нашли дураков, кто же обменяет?
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:20
Похоже на слухи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:19
Не очень равноценный обмен! Холанд сейчас получше выглядит!
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