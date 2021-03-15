Никто не удержит Месси в «Барселоне». Неймар, Ди Мария и Почеттино ждут Лео в ПСЖ

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вчера, 17:30

Не поможет даже новый президент Лапорта.

Работа ПСЖ над подписанием Лионеля Месси — уже давно не новость, процесс уже давно кипит вдали от посторонних глаз и ушей. И как же хочется бросить хотя бы мимолетный взгляд на ширму, где идет подготовка одного из важнейших футбольных трансферов XXI века. На днях авторитетный бразильский журналист Марсело Бехлер выдал очередной инсайд о будущем обладателя шести «Золотых мячей». Если верить ему, то ПСЖ бросил все силы на подписание Месси, для аргентинца уже приготовили презентацию проекта, в центре которого он окажется, предложение парижан из разряда тех, от которых не отказываются. Жоан Лапорта может только нервно покурить в сторонке, пока Лео будет принимать решение.

Чтобы вы понимали серьезность инсайда, нужно сказать пару слов об источнике. Марсело Бехлер — это тот самый журналист, который первым сообщил о переходе Неймара из «Барсы» в ПСЖ , он же прошлым летом рассказал миру о бюрофаксе Месси в адрес «Барселоны» с уведомлением об одностороннем расторжении контракта. В общем, дядя очень крутой и информированный, и сейчас он утверждает, что у «Пари Сен-Жермен» есть все основания для оптимистичного настроя в отношении возможного перехода Лионеля. Хорхе Месси в ближайшее время должен встретиться с Жоаном Лапортой, чтобы обсудить будущее своего сына, однако у нового-старого президента «Барсы» априори не так много козырей.

«Наконец-то! Больше нам не придется играть против Месси в Лиге чемпионов»

В своем эксклюзиве Марсело Бехлер привел цитату одного из футболистов «Пари Сен-Жермен», который после ответной игры с каталонцами в Лиге чемпионов признался, что очень рад тому обстоятельству, что ему больше не придется видеть Месси в качестве соперника. Довольно смелое утверждение, не так ли? Футболисты ПСЖ вообще не стесняются говорить о будущем Месси.

Неймар делает это в частных разговорах со своим товарищем, а вот другие не стесняются высказываться публично. Верратти признавался, что хочет сыграть с Месси в одной команде; Паредес рассказал, что в раздевалке ПСЖ много разговоров о переходе Лионеля; Ди Мария даже высоко оценил шансы и предложил набраться спокойствия и «позволить этому переходу состояться».

«Барселона» в последние месяцы только отмахивалась и обвиняла футболистов ПСЖ в неуважении устами Рональда Кумана. Голландцу, наверное, не рассказали, как еще недавно вела себя сама «Барса» в историях с трансферами Гризманна и Дембеле, например. Обвинения в неуважении от «сине-гранатовых» слышать смешно из-за репутации, которую создал клубу Бартомеу. Тем не менее даже в руководстве ПСЖ решили, что разговоров о трансфере Месси стало слишком много. Леандро Паредесу даже попробовали закрыть рот:

Меня попросили больше не говорить на эту тему. Людям не понравилась моя позиция. Некоторые посчитали подобные слова неуважительными. Но я не планировал ничего такого. Именно Месси предстоит спокойно решать в конце сезона, что он хочет делать со своей карьерой.

В окружении друзей и знакомых

Публичные высказывания футболистов «Пари Сен-Жермен» на определенном этапе были даже выгодны: переговорщикам со стороны французского гранда было нужно создать выгодный фон для общения со стороной Месси. Ссылаясь на многочисленные реплики, можно подвести к тому, что в Париже Лео все очень ждут и жаждут оказаться с ним в одной команде. Это лестно.

Но ПСЖ идет гораздо дальше слов, создавая почву для подписания Месси. Возможность снова оказаться в одной команде с Неймаром — зачет, легенда «Ньюэллс Олд Бойз», клуба детства Лео на тренерском мостике — пожалуйста. Маурисио Почеттино — воспитанник «красно-черных», он играл за «Ньюэллс», когда Месси был ребенком.

У тренера ПСЖ есть личный контакт с Лионелем, они соотечественники, разделяют любовь к одному клубу, долгое время жили и работали в одном городе. Конечно же, Почеттино успел признаться, что был бы счастлив поработать с Месси, если ПСЖ предоставит ему такую возможность. А еще одним важным шагом на пути к подписанию Лео стало продление контракта с Анхелем Ди Марией, одним из любимых партнеров Месси по сборной Аргентины. Пазл постепенно складывается.

Спортивный проект ПСЖ мощнее, чем у «Барселоны»

«Барселоне» потребуется время, чтобы подняться с колен, а у Месси этого времени нет — в июне аргентинцу исполнится 34, так что логично выбрать команду, с которой он начнет побеждать сразу. Очевидно, что ПСЖ сейчас на более высокой стадии развития, нежели «Барса», что наглядно показала недавняя встреча этих команд в Лиге чемпионов. А если представить Месси по другую сторону баррикад? Это вообще команды разного уровня.

Победа Жоана Лапорты на президентских выборах, казалось бы, воскресила шансы «Барселоны» на продление отношений с Месси, но в действительности «блаугранас» могут уповать только на исключительную преданность Лео клубу. Других причин оставаться у аргентинца нет, ведь в Париже интереснее не только со спортивной точки зрения, но и с финансовой.