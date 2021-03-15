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Никто не удержит Месси в «Барселоне». Неймар, Ди Мария и Почеттино ждут Лео в ПСЖ

вчера, 17:30
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
Ди Мария Анхель
Ди Мария Анхель
Полузащитник
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Не поможет даже новый президент Лапорта.

Работа ПСЖ над подписанием Лионеля Месси — уже давно не новость, процесс уже давно кипит вдали от посторонних глаз и ушей. И как же хочется бросить хотя бы мимолетный взгляд на ширму, где идет подготовка одного из важнейших футбольных трансферов XXI века. На днях авторитетный бразильский журналист Марсело Бехлер выдал очередной инсайд о будущем обладателя шести «Золотых мячей». Если верить ему, то ПСЖ бросил все силы на подписание Месси, для аргентинца уже приготовили презентацию проекта, в центре которого он окажется, предложение парижан из разряда тех, от которых не отказываются. Жоан Лапорта может только нервно покурить в сторонке, пока Лео будет принимать решение.

Чтобы вы понимали серьезность инсайда, нужно сказать пару слов об источнике. Марсело Бехлер — это тот самый журналист, который первым сообщил о переходе Неймара из «Барсы» в ПСЖ, он же прошлым летом рассказал миру о бюрофаксе Месси в адрес «Барселоны» с уведомлением об одностороннем расторжении контракта. В общем, дядя очень крутой и информированный, и сейчас он утверждает, что у «Пари Сен-Жермен» есть все основания для оптимистичного настроя в отношении возможного перехода Лионеля. Хорхе Месси в ближайшее время должен встретиться с Жоаном Лапортой, чтобы обсудить будущее своего сына, однако у нового-старого президента «Барсы» априори не так много козырей.

«Наконец-то! Больше нам не придется играть против Месси в Лиге чемпионов»

В своем эксклюзиве Марсело Бехлер привел цитату одного из футболистов «Пари Сен-Жермен», который после ответной игры с каталонцами в Лиге чемпионов признался, что очень рад тому обстоятельству, что ему больше не придется видеть Месси в качестве соперника. Довольно смелое утверждение, не так ли? Футболисты ПСЖ вообще не стесняются говорить о будущем Месси.

Неймар делает это в частных разговорах со своим товарищем, а вот другие не стесняются высказываться публично. Верратти признавался, что хочет сыграть с Месси в одной команде; Паредес рассказал, что в раздевалке ПСЖ много разговоров о переходе Лионеля; Ди Мария даже высоко оценил шансы и предложил набраться спокойствия и «позволить этому переходу состояться».

«Барселона» в последние месяцы только отмахивалась и обвиняла футболистов ПСЖ в неуважении устами Рональда Кумана. Голландцу, наверное, не рассказали, как еще недавно вела себя сама «Барса» в историях с трансферами Гризманна и Дембеле, например. Обвинения в неуважении от «сине-гранатовых» слышать смешно из-за репутации, которую создал клубу Бартомеу. Тем не менее даже в руководстве ПСЖ решили, что разговоров о трансфере Месси стало слишком много. Леандро Паредесу даже попробовали закрыть рот:

Меня попросили больше не говорить на эту тему. Людям не понравилась моя позиция. Некоторые посчитали подобные слова неуважительными. Но я не планировал ничего такого. Именно Месси предстоит спокойно решать в конце сезона, что он хочет делать со своей карьерой.

В окружении друзей и знакомых

Публичные высказывания футболистов «Пари Сен-Жермен» на определенном этапе были даже выгодны: переговорщикам со стороны французского гранда было нужно создать выгодный фон для общения со стороной Месси. Ссылаясь на многочисленные реплики, можно подвести к тому, что в Париже Лео все очень ждут и жаждут оказаться с ним в одной команде. Это лестно.

Но ПСЖ идет гораздо дальше слов, создавая почву для подписания Месси. Возможность снова оказаться в одной команде с Неймаром — зачет, легенда «Ньюэллс Олд Бойз», клуба детства Лео на тренерском мостике — пожалуйста. Маурисио Почеттино — воспитанник «красно-черных», он играл за «Ньюэллс», когда Месси был ребенком.

У тренера ПСЖ есть личный контакт с Лионелем, они соотечественники, разделяют любовь к одному клубу, долгое время жили и работали в одном городе. Конечно же, Почеттино успел признаться, что был бы счастлив поработать с Месси, если ПСЖ предоставит ему такую возможность. А еще одним важным шагом на пути к подписанию Лео стало продление контракта с Анхелем Ди Марией, одним из любимых партнеров Месси по сборной Аргентины. Пазл постепенно складывается.

Спортивный проект ПСЖ мощнее, чем у «Барселоны»

«Барселоне» потребуется время, чтобы подняться с колен, а у Месси этого времени нет — в июне аргентинцу исполнится 34, так что логично выбрать команду, с которой он начнет побеждать сразу. Очевидно, что ПСЖ сейчас на более высокой стадии развития, нежели «Барса», что наглядно показала недавняя встреча этих команд в Лиге чемпионов. А если представить Месси по другую сторону баррикад? Это вообще команды разного уровня.

Победа Жоана Лапорты на президентских выборах, казалось бы, воскресила шансы «Барселоны» на продление отношений с Месси, но в действительности «блаугранас» могут уповать только на исключительную преданность Лео клубу. Других причин оставаться у аргентинца нет, ведь в Париже интереснее не только со спортивной точки зрения, но и с финансовой.

ПСЖ готов полностью удовлетворить запросы семьи Месси, в то время как Лапорта предлагает снижение зарплаты до рыночного уровня, да еще и с учетом экономических последствий из-за пандемии коронавируса. Будем откровенны: «Барселона» больше не может позволить себе Лионеля Месси. Да и вообще сейчас это по силам разве что ПСЖ и «Манчестер Сити», и у парижан есть ряд преимуществ перед командой Пепа Гвардиолы. Месси в Париже — это еще не реальность, но уже реально.

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Все комментарии
ATG
ATG
сегодня в 02:59
Надеюсь он не уйдёт из Барсы в мешок... Легенда же!
амурец
амурец
сегодня в 02:30, ред.
Месси никуда не уйдёт от барселоновской кормушки, да и кому он нужен
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:39
если хотят угробить Барсу окончательно, то пусть едет в Париж. Пока на нем хоть как-то держится команда.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:37
Если он не уйдет и сделает все для возрождения клуба...Повести команду за собой,с горящими глазами(что неоднократно демонстрировал тот же Роналду)...Если он станет вторым Карлесом,который бился не жалея себя...и т.д. ...Вот тогда он и может получить статус ЛЕГЕНДА...
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 21:28
Предательства фанаты Барселоны ему не простят
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:21
Такой вариант и я рассматривал,но мне уже и не хочется чтобы он оставался,а еще больше хочу чтобы Барса обыграла ПСЖ с Месси во главе и это будет лучшим доказательством его "величия"
shlomo
shlomo ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
вчера в 20:29
Добра, Андрей!....с чем то соглашусь, а вот с чем то.....ну Куман, это точно не тот тренер для Барсы....нужен другой (Хави.... но мало опыта...)....а второе, еще не факт, что Мессеныш уйдет из Барсы... на мой взгляд он сам понимает, что в другом клубе и другой лиге он вообще может "не заиграть", поэтому зачем ему "испытания судьбы" в 34 года.... проще остаться в Барсе "спасителем" и завершить карьеру, чем экспериментировать.... посмотрим, что решит новый президент.....опыт у него уже был (правда тогда с финансами было получше...:)))
Vasilich-74
Vasilich-74
вчера в 20:19
Астрологи объявили неделю соплежеваний про гнома. Хотя какую там неделю - теперь пока летом не разрешится (а уж если летом не разрешится, там всех гранатовых можно закапывать, бо толку уже не будет), так и будут каждую неделю перетирать.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ valera ruppel (раскрыть)
вчера в 20:14
Такой факт имеет место быть,но Буффону уже было 40 и он понимал,что будущее Юве уже не с ним,а Месси вылез на гребень славы на плечах Пуйоля,Хави,Иньесты,Роналдиньо т.д.,а в тяжелый момент для клуба,который сделал для него ВСЕ,с самого детства,Лионель Месси решил,что он устал на себе тащить команду и перейдет туда,где подносчики снарядов сыграннее и уровнем повыше...Но Барса (не являюсь ее поклонником)не пропадет,мое мнение - и Гризманн и Фати и другая молодежь без него не пропадут,Куман сделает из них команду способную бороться за КЧ
Олег Гусов
Олег Гусов
вчера в 20:13
Г-н автор, Месси НИКОГДА , НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ ( хоть деньги очень любит) не уйдет из Барселоны , если Барселона его даже будет выпихивать, потому что "легенда" о Месси лопнет, как мыльный пузырь на второй же день ! Вместе с ним его переход из Барселоны не допустят и те , кто создавал миф о Месси в Массмедиа и зарабатывает бешенные деньги на его рекламе ! Так что все успокойтесь ,- Месси уйдет из Барселоны разве что на пенсию !
Nazi
Nazi
вчера в 19:50
Боже помоги избавиться от лейси.... Пусть играет себе за любовь своей жизни, не надо его в Париж....!!!!! Опоментайтесь шейхи!!! Прикупите хотя бы одного думающего полузащитника на пару к Вератти и станете топейшим клубом.... Ну какие вы тупые шейхи...
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:26
Ставлю хату гнома от барсуков не оторвать ))Присосался на десятилетия)))
112910415
112910415
вчера в 19:00, ред.
у этой истории будет развязка (та или иная ),
и мы из партера почти всё увидим !
valera ruppel
valera ruppel ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 19:00
И все таки география точно важный пункт. Семья привыкла жить в тепле, а Манчестер это совсем другой климат. Язык также.... в Париже он сможет с тренером и полкомандой сразу общаться. Да и с Барселоны до Парижа всего 1000 км. На матчи с Монако можно из дома ездить
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ dilshod79 (раскрыть)
вчера в 18:57
Да, Месси в ПСЖ, Мбаппе в Реал, Газзаев в Спартак, Кокорин в ЦСКА и т. д. Чемпионаты превратились в постановочные турниры, вместо настоящей игры выставочные матчи. Для рекламы готовы на многое.
valera ruppel
valera ruppel ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
вчера в 18:52
Насколько я помню Буффон уже тоже сбегал в ПСЖ чтобы наконец-то выиграть Лигу Чемпионов
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 18:30
Ну вот он и проявил себя во всей красе..."Барселона-мой дом и я навсегда с ней"(пусть и не дословно)...Теперь либо сбежит как серый грызун в преддверии шторма,либо заломит цену за новый контракт такую,что Барселона рухнет как клуб из грандов в середняки и выбраться из финансового болота будет сверхсложно...А как будут себя чувствовать те,кто боготворил его и называл детей в честь капитана?...Когда Ювентус вылетел из Серии А,то Буффон,Недвед и др. не сбежали и помогли клубу вернуться на вершину,но Месси видите ли скоро 34 и он еще не накупался в славе...
Maks-tre
Maks-tre
вчера в 18:27
Он остаётся))
dilshod79
dilshod79
вчера в 18:22
Месси в ПСЖ, а Мбаппе в Реал.
Bars kg
Bars kg ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 18:22
Там козырь только ПЕП, если сравнивать ЗП, ПСЖ может потягаться с Сити запросто. В остальном ПСЖ превосходит: Неймар, Ди Мария, Паредес против одного Агуэро. Фактор города Манчестер и Париж, выбор семьи будет очевиден. Если подпишут Месси, ПСЖ придется прощаться с Икарди, которого Месси ненавидит
Bars kg
Bars kg
вчера в 18:19
Как болельщик Барселоны на протяжении 23 лет, я бы сказал что действительно, Барсе и Месси надо бы уже расходиться. Барселона должна строить новую команду, но уже без Месси, возможно Ансу Фати возьмёт на себя бремя Лидерства в течении 2-3 лет. Уверен, Барсе и Месси уже года два-три назад надо было прощаться. В Некоторых матчах без Месси (когда ещё был Суарес) бывало Барса смотрелась интереснее. Месси должен ещё раз выиграть ЛЧ и ЗМ. Барса должна строить новый проект, и в нем нет места Месси, к сожалению
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол
вчера в 18:10
Примечательно, что порта в переводе дверь или врата, А артикль "Ла" в испанском - единственное число, женский род. Это как понимать то? Выходит Лапорта это женские врата))), я к тому, что тут "кормилица" и правда не поможет.))
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 18:07
Если подпишут Месси, куда денется Роналду?
shlomo
shlomo
вчера в 17:56
Спасибо за статью....за последний месяц слухи о возможном уходе Месси в ПСЖ летом раскалились до температуры плавления....сказать, что вся эта риторика задела представителей Барсы и ее фанатов, то это не сказать ничего....и Куман назвал это неуважением, и Лапорта уже указал на это....да и фанаты кричали президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи "руки прочь от Месси"....ну на данный момент Месси еще никуда не ушел и все разговоры это просто бла-бла ... для Барсы потеря аргентинца, который переписал почти все клубные рекорды, выиграл с командой все возможные турниры и шесть раз завоевывал в ее составе Золотой мяч, а также является капитаном это огромный удар....Парижане вроде как готовы предложить лучшие условия, нежели Сити, и Барселоне, и самому игроку, однако здесь французам в первую очередь необходимо убедить самого Лео, иначе ничего не выйдет.....
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:52
Аргументированная статья, интересно, спасибо.
Хотелось бы прочитать что-то аналогичное про Манчестер Сити - там своих козырей не мало.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:48
Очень интересная статья, которая на конкретных фактах убеждает в том, что вскоре, в самое ближайшее время, Л.Месси будет играть в составе ПСЖ, со своим бывшим одноклубником Неймаром, у которого с ним полная гармония, взаимопонимание на футбольном поле, со своим партнёром по сборной Аргентины - Ди Мария, которого он знает, как нельзя лучше, по многочисленным играм за сборную! И главное, что заставит Л.Месси принять решение покинуть "Барселону", играть за ПСЖ, это то, что как и отметил автор статьи:
...«Барселоне» потребуется время, чтобы подняться с колен, а у Месси этого времени нет — в июне аргентинцу исполнится 34....

Автору спасибо - за очередную интересную статью!!!
razdvatri
razdvatri
вчера в 17:48
как же утомили новости\блоги о переходах аргентинского сбитого летчика, уже бы завершил карьеру и не мучался, карликовый пенальтист уже даже пенальти бить разучился лупит прям во вратаря, а до сих пор требует зарплату в 100 млн
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:34
Актуальная тема! Читаем.
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