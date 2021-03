Врачи 14 минут оказывали помощь Рую Патрисиу в матче с «Ливерпулем»

Голкипер «Вулверхэмптона» получил тяжёлую травму в матче 28-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:1).

На 86-й минуте капитан «волков» , пытаясь заблокировать удар Мохамеда Салаха, попал коленом в голову 33-летнему португальцу. Матч был приостановлен на 14 минут, пока врачи оказывали помощь вратарю. В итоге Патрисиу покинул поле на носилках и в кислородной маске.

Wolves goalkeeper Rui Patricio was stretchered off in the final minutes against Liverpool with a head injury after colliding with Conor Coady.



Get well soon 🙏 pic.twitter.com/zQdh7rWFLR