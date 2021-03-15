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У Азара диагностирована травма поясничной мышцы

сегодня, 16:30

«Реал» рассказал о состоянии полузащитника Эдена Азара, который сегодня пропустил тренировку команды.

«После тестов, проведенных сегодня, у Эдена Азара была диагностирована мышечная травма правой поясничной мышцы», — сообщает клуб.

Сроки восстановления игрока не сообщаются. В текущем сезоне бельгиец пропустил 21 матч из-за повреждений.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 20:16
Карма какая-то. Фантазировал себе роль лидера в Реале, изи треблы, любовь и внимание всего мира и своего кумира. То как сходу целовал эмблему новой команды выглядело очень отвратно, в добавок начал говорить какой Зидан лучший тренер для него в отличии от тех что в Челси были (те, которые сделали его таким крутым!). Поблистал на ЧМ, посчитал что Лондон пройденный этап, точно знал где его ждут и окончательно растерял форму на каникулах. В итоге у нас - реализованная худшим образом мечта, разбито как стекло и всё его тело, карьера.
А был УЖЕ легендой немаленького клуба, чем больше тем ценее становился бы для всей лиги. Просто жаль его теперь...
Рагнарёк
Рагнарёк
сегодня в 20:01
На данный день это худший трансфер РМ в 21 веке. Кака, Оуэн и проч. все-таки играли немного и по итогу больше принесли пользы. А тут отданы бешеные бабки, огромные надежды что станет первой звездой команды. И ничего. Благо хоть ситуация исправима и еще есть вероятность что Эден будет полезен.
karnager
karnager
сегодня в 19:47
Хуже Ройса...
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
сегодня в 18:48
Просто невероятно, одни травмы, вообще не играет, ужас...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 18:25
Я же пошутил ....типа.
juvenale
juvenale
сегодня в 18:08
провальный трансфер
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 17:35
Ничего удивительного, чукотские шаманы не зря свой хлеб едят.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:31
Удивительные приключения происходят с Азаром в Реале. Покупали здоровенькую , крепенькую звезду , причем за немалые деньги. А в итоге звезда эта оказалась до невозможности хворой. Не успеет зажить одна болячка , как наружу вылезает другая - прям конвейер какой то из болячек. Видно диагностика в Реале работает на высочайшем уровне. Как же он медосмотр то в Реале прошел??? Закрадываются большие сомнения , а увидим ли мы прежнего Азара : быстрого, техничного, забивного???
Азару здоровья. Болельщикам терпения.
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:24
Так, как он играл за "Челси", на таком отличном уровне, с травмами не играют.
Да и искать травмы особо не надо, они или есть, или их нет...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:16
Азара брали для того,чтоб он стал лидером Реала и не прогадали, он действительно стал лидером Реала, а точнее лидером лазарета))!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 17:13
Видно в Челси плохо искали.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:08
Играя за "Челси", незначительные травмы, кратковременное отсутствие Азара в составе "Челси"...Не более!

После того, как был оформлен трансфер с "Реалом", Азар за "Реал" не играет, только лечится, восстанавливается после очередной травмы... Что самое удивительное, многие травмы, очередные повреждения появляются даже тогда, когда он не играет...

Какая-то мистика! По-другому объяснить нельзя!

Здоровья Э.Азару, перестать травмироваться, и играть за "Реал"!!!
asraeil
asraeil
сегодня в 17:07
Это уже совсем все печально....а может продать его?
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 17:01
Азар так хрупок, что даже дома травму получает.

Абрамович рад, что продал вовремя
don_surio
don_surio
сегодня в 16:56
Ужасный трансфер.
Hamman
Hamman
сегодня в 16:52
Пристрелите его. Чтобы не мучился...
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 16:45
Лучше просто расскажите, какая травма у Азара НЕ диагностирована. Так быстрее будет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:31
Опять и снова, хрусталь сломался
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