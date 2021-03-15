У Азара диагностирована травма поясничной мышцы

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сегодня, 16:30

«Реал» рассказал о состоянии полузащитника , который сегодня пропустил тренировку команды.

«После тестов, проведенных сегодня, у Эдена Азара была диагностирована мышечная травма правой поясничной мышцы», — сообщает клуб.

Сроки восстановления игрока не сообщаются. В текущем сезоне бельгиец пропустил 21 матч из-за повреждений.