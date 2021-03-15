У Азара диагностирована травма поясничной мышцы

«Реал» рассказал о состоянии полузащитника Эдена Азара, который сегодня пропустил тренировку команды.
«После тестов, проведенных сегодня, у Эдена Азара была диагностирована мышечная травма правой поясничной мышцы», — сообщает клуб.
Сроки восстановления игрока не сообщаются. В текущем сезоне бельгиец пропустил 21 матч из-за повреждений.
После того, как был оформлен трансфер с "Реалом", Азар за "Реал" не играет, только лечится, восстанавливается после очередной травмы... Что самое удивительное, многие травмы, очередные повреждения появляются даже тогда, когда он не играет...
Какая-то мистика! По-другому объяснить нельзя!
Здоровья Э.Азару, перестать травмироваться, и играть за "Реал"!!!
После того, как был оформлен трансфер с "Реалом", Азар за "Реал" не играет, только лечится, восстанавливается после очередной травмы... Что самое удивительное, многие травмы, очередные повреждения появляются даже тогда, когда он не играет...
Какая-то мистика! По-другому объяснить нельзя!
Здоровья Э.Азару, перестать травмироваться, и играть за "Реал"!!!
Азару здоровья. Болельщикам терпения.
Всем здоровья.
Азару здоровья. Болельщикам терпения.
Всем здоровья.