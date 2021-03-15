Упамекано пропустит около двух недель из-за травмы

Защитник «Лейпцига» Дайотчанкуль Упамекано получил повреждение в матче 25-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (1:1).
Официальный твиттер «быков» сообщает, что у француза травма мышечная травма правой голени. Игрок будет отсутствовать 10-14 дней.
|РБ Лейпциг1 : 1Айнтрахт
|Матч завершен
Защитник «Лейпцига» Дайотчанкуль Упамекано получил повреждение в матче 25-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (1:1).
Официальный твиттер «быков» сообщает, что у француза травма мышечная травма правой голени. Игрок будет отсутствовать 10-14 дней.