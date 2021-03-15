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Упамекано пропустит около двух недель из-за травмы

сегодня, 20:45
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Защитник «Лейпцига» Дайотчанкуль Упамекано получил повреждение в матче 25-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (1:1).

Официальный твиттер «быков» сообщает, что у француза травма мышечная травма правой голени. Игрок будет отсутствовать 10-14 дней.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:12
Жаль....здоровья парню
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 20:47
Да.....здоровья и быстрого восстановления....
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