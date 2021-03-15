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Ибрагимович начнёт матч с «Манчестер Юнайтед» на скамейке запасных

сегодня, 18:52
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед18.03.2021 в 23:00 Не начался

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил повреждение в матче 24-го тура Серии А против «Ромы» (2:1).

Швед пропустил из-за травмы игры с «Удинезе», «Вероной», «Манчестер Юнайтед» и «Наполи». Как сообщается, последнее обследование Златана показало, что он готов сыграть в ответной встрече с «Манчестер Юнайтед» в четверг.

Отмечается, что Ибрагимович не сможет провести на поле весь матч, поэтому начнёт игру на скамейке запасных.

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Сантус
Сантус
сегодня в 19:36
Да,он голос сорвал на Сан Ремо.Нужно поберечься...
asraeil
asraeil
сегодня в 19:31
Ну как минимум моральная поддержка уже обеспечена.... а если еще и сыграет, то будет вообще....
ДСА
ДСА
сегодня в 19:30
Хороший козырь в рукаве.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 19:22
Ибрагимовичу надо в тренеры идти, а не сидеть в запасе.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:05
Вынужденно, но интересно:

З.Ибрагимович в качестве - джокера. Главное, чтобы было эффективно!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:56
Сидел бы он ещё
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