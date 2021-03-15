Ибрагимович начнёт матч с «Манчестер Юнайтед» на скамейке запасных

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сегодня, 18:52

Нападающий «Милана» получил повреждение в матче 24-го тура Серии А против «Ромы» (2:1).

Швед пропустил из-за травмы игры с «Удинезе», «Вероной», «Манчестер Юнайтед» и «Наполи». Как сообщается, последнее обследование Златана показало, что он готов сыграть в ответной встрече с «Манчестер Юнайтед» в четверг.

Отмечается, что Ибрагимович не сможет провести на поле весь матч, поэтому начнёт игру на скамейке запасных.