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Билялетдинов о вызове Дзюбы в сборную: «Вернулся и вернулся. А что такого?»

сегодня, 07:52

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал вызов в национальную команду нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и голкипера «Рубина» Юрия Дюпина на отборочные матчи ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией.

Дзюба возвращается после скандальной ситуации? Вернулся и вернулся. А что такого? Тут вопрос в том, что в принципе тактика построена под определённый стиль игры — габаритный центральный нападающий нужен. Соболев и Дзюба сейчас у нас два массивных центрфорварда. Обещал же вызвать — вызвал.

Не знаю, почему Черчесов не вызвал Гильерме. Может, хочет получше познакомиться с работой Дюпина. В принципе «Рубин» выдаёт сейчас неплохую серию. Да и тренер сборной тоже вратарь в прошлом.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:10
Я бы ещё добавил: "Др..ит и др..ит. А что такого? К футболу это отношения не имеет".
Хорошо, что Черчесов это понимает.
И по поводу Гили - он сейчас подсдулся. Да и в лучшие времена был не сильнее наших киперов. Просто гинеру и Слуцкому нужно было натурализовать Марио, вот и сделали Гильерме первой ласточкой среди легов...
ОПС
ОПС
сегодня в 08:44
Все покажет игра, а мы посмотрим.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:41
Зачем будем говорить если неудачно выступят.
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 08:37
Ну посмотрим теперь, что наиграет...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:10
Надо давно закрыть тему с этим бревно.. И меньше писать про него.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:06
Ни о чем...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:59
Всё покажут результаты.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:57
Так без Ракицкого кто мячи на Дзюбу забрасывать будет?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:55
Просто возвращения мало, надо себя ещё и проявить.
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