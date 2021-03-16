Билялетдинов о вызове Дзюбы в сборную: «Вернулся и вернулся. А что такого?»

Экс-полузащитник сборной России прокомментировал вызов в национальную команду нападающего «Зенита» и голкипера «Рубина» на отборочные матчи ЧМ -2022 с Мальтой, Словенией и Словакией.

Дзюба возвращается после скандальной ситуации? Вернулся и вернулся. А что такого? Тут вопрос в том, что в принципе тактика построена под определённый стиль игры — габаритный центральный нападающий нужен. Соболев и Дзюба сейчас у нас два массивных центрфорварда. Обещал же вызвать — вызвал.

Не знаю, почему Черчесов не вызвал Гильерме. Может, хочет получше познакомиться с работой Дюпина. В принципе «Рубин» выдаёт сейчас неплохую серию. Да и тренер сборной тоже вратарь в прошлом.